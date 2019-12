Black Mesa: Vollständige Beta des Half-Life-Remakes verfügbar

PC Linux

Nicht nur Valve arbeitet mit Half-Life - Alyx an einem neuen (VR-)Ableger der Serie, seit längerem ist mit Black Mesa auch ein ambitioniertes Fan-Remake des ursprünglichen Half-Life in Arbeit, das sich im Laufe der Jahre von einer Mod zu einem eigenständigen Spiel entwickelt hat.

Zuletzt berichteten wir im August darüber, dass die ersten Xen-Level als Betafassung zur Verfügung stehen. Seit Kurzem könnt ihr nun die vollständige Betaversion von Black Mesa spielen, „vom Anfang bis zum Ende“. Laut der Produktseite auf Steam erwarten euch mehr als zehn Stunden im Einzelspielermodus, der im Gegensatz zur damaligen Mod unter anderem hinsichtlich der Grafik, der Sprachausgabe oder der Kämpfe stark verbessert wurde. Wer möchte, kann sich darüber hinaus im Multiplayermodus versuchen, der über zehn Maps verfügt.

Wie üblich bei einer Beta läuft noch nicht alles reibungslos. So weisen die Entwickler zum Beispiel darauf hin, dass der generelle Schwierigkeitsgrad noch nicht optimal ist, was zur Folge hat, dass manche Bereiche „zu schwer oder zu leicht“ sein können. Auch die Arbeiten an der Performance sind noch nicht abgeschlossen, sodass derzeit noch Areale existieren, in denen die Framerate zunimmt.

Die vollständigen Beta-Release-Notes könnt ihr in diesem Steam-Posting nachlesen, in dem auch beschrieben wird, wie ihr die Betaversion aktivieren könnt. Derzeit beträgt der Preis für die Early-Access-Version von Black Mesa 17,99 Euro.