Phoenix Point: Verspätete Verfügbarkeit im Microsoft-Store und Game-Pass

Ursprünglich hatte Snapshot Games seinen neuen Rundentaktik-Titel Phoenix Point (zum Video der Doppelstunde der Kritiker) zeitexklusiv im Epic-Store anbieten wollen, später jedoch auch eine Verfügbarkeit im Microsoft-Store bekanntgegeben. Das Spiel sollte zudem im Xbox-Game-Pass enthalten sein. Dabei hatten die Entwickler geplant, die PC-Version von Phoenix Point zeitgleich am 3. Dezember auf den unterschiedlichen Vertriebsplattformen anzubieten – doch dieses Vorhaben verzögert sich auf unbestimmte Zeit.

So hatte sich bereits am offiziellen Tag der Veröffentlichung ein User auf Reddit nach dem Verbleib erkundigt, da er keine Spur von Phoenix Point auf der Microsoft-Plattform finden konnte. Nun hat ein Vertreter des Studios im hauseigenen Forum eingestanden, dass der Entwickler den Aufwand und die Dauer des Zertifizierungsprozesses unterschätzt hat. In dem Post heißt es:

Wir wissen, dass einige von euch auf die Veröffentlichung für Microsofts Xbox-Game-Pass für den PC und im Microsoft Windows-Store warten. [...] Fakt ist, wir haben es verbockt. Wir waren zu sehr mit dem Spiel selbst beschäftigt. Und da wir noch keine Erfahrung mit dem Game-Pass und dem Microsoft-Store hatten, waren wir auf den Prozess, damit das Spiel auf diesen Plattformen pünktlich veröffentlicht werden kann, einfach nicht richtig vorbereitet.

Weiter heißt es in dem Post, dass ein Teil der nötigen Abnahmen erfolgt wäre, sich durch diese jedoch neue Aufgaben ergeben hätten: "Derzeit können wir nicht denselben Inhalt auf der Microsoft-Plattform bereitstellen, der für Spieler auf anderen Plattformen verfügbar ist". Da Snapshot Games jedoch sicherstellen wolle, dass "alle Spieler Zugriff auf alle Versionen von Phoenix Point haben, unabhängig davon wo sie spielen", habe man noch einige Arbeit vor sich.

Einen neuen Zeitraum oder ein entsprechendes Datum, ab dem ihr die PC-Variante von Phoenix Point über Microsofts Infrastruktur beziehen können sollt, wurde nicht genannt. Eine Veröffentlichung des Titels für die Playstation 4 sowie Xbox One war von Anfang an erst für das nächste Jahr geplant gewesen.