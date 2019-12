Steam Topseller KW 49/2019: Erfolgreiches Steam-Debüt für RDR2 // Halo auf 1

PC XOne PS4

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top Ten der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (1. bis 8. Dezember 2019) kam kein Titel (oder Hardware-Produkt) an der Halo Master Chief Collection vorbei, die am 3. Dezember mit Halo - Reach ihren Weg auf Valves Plattform fand. Der zusätzlich auch als Einzelprodukt angebotene erste Teil der Sci-Fi-Saga kann auch auf diese Weise großen Umsatz generieren und beschert dem Microsoft-Franchise neben dem Wochensieg auch noch einen fünften Rang.

Mit Spannung erwartet wurde der Steam-Release von Rockstars Red Dead Redemption 2. Das Western-Epos ist seit dem 5. Dezember auch auf der größten PC-Plattform erhältlich, nachdem es seit Anfang November zunächst nur über den Rockstar Launcher, den Epic Games Store sowie den Humble Store zu erwerben war. Wenn man bedenkt, dass der ein oder andere PC-Spieler sicherlich bereits bei einem dieser Stores zugeschlagen hat, sind die Plätze drei, vier und sechs (für die drei Editionen des Spiels) im dieswöchigen Steam-Ranking ziemlich bemerkenswert.

Electronic Arts' Star Wars Jedi - Fallen Order muss nach den Erfolgen der letzten drei Wochen (zwei Mal Spitzenplatz, dann Platz vier) ordentlich Federn lassen und einen Absturz auf Rang zehn hinnehmen.

Auch ein DLC ist in den Steam-Charts dieser Woche vertreten, und zwar die Erweiterung Road to the Black Sea zum Fernfahrer-Simulator Euro Truck Simulator 2. Das Trucker-Addon, das euch die Länder Rumänien, Bulgarien und die Türkei erschließt, fährt auf Rang sieben über die Ziellinie.

Valves VR-Headset Index, das sich seit der Ankündigung von Half-Life - Alyx im Aufwind befindet, generiert nach wie vor große Umsätze. Nach dem Spitzenplatz in der letzten Woche reicht es aktuell für den zweiten Platz.

Hier die komplette Top Ten im Überblick:

Platz Spiel Vorwoche 1 Halo - The Master Chief Collection 3 2 Valve Index VR Kit 1 3 Red Dead Redemption 2 - 4 Red Dead Redemption 2 - 5 Halo - Reach - 6 Red Dead Redemption 2 - 7 Euro Truck SImulator 2: Road to the Black Sea - 8 Playerunknown's Battlegrounds 5 9 Grand Theft Auto 5 7 10 Star Wars Jedi - Fallen Order 4

Anmerkung:

Mehrfachnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.

