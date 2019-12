Weihnachtsaktion 2019

Redaktion supporten, Extras freischalten

Im Jahr 2019 gibt es zum vermutlich neunten Mal die GG-Weihnachtsaktion. Mit euren Crowdfunding-Spenden könnt ihr uns ein Extra-Dankeschön senden und gleichzeitig diverse Extras frei schalten.

Wenn’s draußen windet oder schneit, ruft GG laut „Weihnachtszeit!“ Und damit meinen wir natürlich: Weihnachtsaktionszeit. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns für unser Engagement im Jahr 2019 noch mal gesondert belohnt und uns damit auch ermöglicht, uns die Anschaffung einiger nötiger Hardware zu leisten. Letztere erklären wir euch dieses Mal im Detail, aber ausgelagert – so kann jeder unsere Entscheidungsfindung (hoffentlich) nachvollziehen, und der Text dieser Aktionsnews bleibt halbwegs übersichtlich.

Aktuelle Lage & Ziele 2020

Im Jahr 2019 hatten wir einen Abonnenten-Anstieg von etwa 15% zu vermelden und resultierend höhere Premium-Einnahmen, zumal wir im April durch neue Aboklassen faktisch die Preise leicht erhöhten (was wir dann mit der 33%-Rabatt-Aktion bei der Jubiläums-Abo-Aktion temporär ins Gegenteil drehten). Zudem erzielten wir im Punkt „Auftragsarbeiten“ mehr Einnahmen als 2018 (im Wesentlichen durch die eShop-Highlights). Beides zusammen glich jedoch nicht den weiteren Anzeigen-Umsatzrückgang in Höhe von etwa 13.000 Euro und die um ungefähr 29.000 Euro niedrigeren Crowdfunding-Erlöse aus. Letztere haben am fehlenden Angebot unsererseits gelegen (nur ein Letsplay, kleineres Doku-Crowdfunding), und dieser Umstand wiederum lag in einigen besonderen Herausforderungen in diesem Jahr begründet, unter anderem mussten wir im Juli Christophs Abschied verkraften und mit Mehrarbeit ausgleichen. Aber auch die Zugangs- und Bezahl-Änderungen von Februar bis April und die Jubiläumsaktionen im September haben uns stark ins Zeitkontor geschlagen. Im Gegenzug sparten wir im Vergleich zu 2018 Kosten ein – und hoffen nun, durch die Weihnachtsaktion das aktuelle Jahr noch Richtung schwarze Null zu bringen.



Dabei wollen wir aber die Zukunft nicht vergessen – wir planen, 2020 die folgenden vier Ziele umzusetzen:

Noch mehr auf Qualität (was haben nur wir, was können so nur wir?) statt Quantität (jedes Spiel testen, möglichst viele News, möglichst lange Jörgspielts...) setzen, und diese Qualität auch besser zu vermarkten. Darunter verstehen wir in erster Linie, die Welt da draußen auch darüber zu informieren, dass wir spannende Inhalte haben, und ihr das Reinschnuppern zu ermöglichen. Standardmäßig unsere Videos in 4K anbieten Das bringt erstens 4K-Display-Besitzern etwas, zweitens allen Videoguckern (4K sieht auch auf 1080p besser aus!), drittens erhöht das unsere Sichtbarkeit und unseren Anspruch in der Außenwahrnehmung. Unsere YouTube-Entwicklung war 2019 sehr erfreulich – wir steuern auf 20.000 Abonnenten zu –, und das Merkmal „4K“ bei so gut wie allen Tests wird diesen Trend 2020 unterstützen. Natürlich machen wir keine sinnlosen 4K-Videos, etwa wenn es um die Switch geht. Auch die transatlantischen SdKs sind 2020 noch nicht 4K-kompatibel. Noch mehr wertige Premium-Inhalte bringen– angedacht sind mehr Kolumnen und häufige Einzeltitel-Jörgspielts. Es soll sich noch mehr lohnen, Premium-User bei GamersGlobal zu sein. Wieder mehr Crowdfundings anbieten, also insbesondere Letsplays und – vermutlich aber kürzere – Extraprojekte wie die GDC-Doku.

Wie genau wir diese Ziele umsetzen wollen, werden wir bis Januar/Februar sowohl intern beratschlagen als auch mit interessierten Usern diskutieren. Es ist aber kein „Design-Relaunch“ geplant, keine Abkehr vom Bezahlmodell und erst recht keine komplette Neuausrichtung.

Weihnachtsaktion 2019

Wie schon in den letzten Jahren könnt ihr mit euren Spenden, Crowdfunding-Zahlungen, milden Gaben, monetären Dankeschöns für unsere Arbeit (Zutreffendes bitte ggf. auf dem Monitor mit einem Permament-Marker unterstreichen) nicht nur den Stamm des 2019er Aktions-Weihnachtsbaums wachsen lassen, sondern damit nach und nach auch die Weihnachtskugeln“ freischalten. Jede Weihnachtskugel entspricht einem bestimmten Ziel – entweder einer Gegenleistung von uns oder einem damit möglichen „Weihnachtsgeschenk“ (einer Hardware-Anschaffung, die natürlich unseren Output verbessern soll).

Bei den Gegenleistungen versuchen wir, aus den Vorjahren zu lernen, und euch vor allem lustige oder besondere Einzelleistungen anzubieten. Denn regelmäßige Leistungen stecken ja schon in den skizzierten Zielen für 2020 (etwa mehr Kolumnen, 4K als neuer Standard).



Die vier Hardware-Projekte

Dieses Jahr wünschen wir uns ein neues RAID-Laufwerk zur Erhöhung von Performance und Speicherplatz beim Schneiden, einen neuen Schnitt-Arbeitsplatz auf Mac-Mini-Basis, gleichzeitig werden wir mit einem vorhandenen iMac und einem weiteren 4K-Capture-System unseren verdienten freien Autoren Benjamin Braun 4K-tauglich machen. Diese drei Projekte hängen eng zusammen, weil wir so intelligent und sparsam, wie möglich, bestehende Hardware weiterverwenden. Und schließlich steht ein Update unseres Haupt-Spiele-PCs an, zu dem uns eine neue High-End-Grafikkarte ausreicht – welche genau und wann wir sie kaufen, ist allerdings noch unklar (wir sind für Vorschläge dankbar!).



Um nicht wie in den Vorjahren den Rahmen dieser News mit (dann doch zu knappen) Erläuterungen unserer Wunsch-Hardware und der Idee dahinter zu sprengen, haben wir diese in vier PDF-Artikel ausgelagert, die wir euch bitten, vor Nachfragen oder Ratschlägen durchzulesen – einfach, damit ihr wisst, weshalb wir was genau planen. Bleiben danach Fragen offen, beantworten wir sie gerne in den Comments!

Die Hardware-Anschaffungen sind für uns wichtig und nach Priorität geordnet. Dennoch hängen die drei ersten eng zusammen. Sie werden uns die tägliche Arbeit deutlich erleichtern und uns damit die Zeit geben, noch wertigere Inhalte für euch zu schreiben und zu schneiden. Zudem gilt bei den Hardware-Anschaffungen „Was ihr zahlt ist, was wir bekommen“ – zumindest, wenn man die PayPal- / Überweisungsgebühren von etwa 3% nicht einrechnet. Denn bei Hardware-Käufen können wir die 19% Umsatzsteuer, die von euren Zahlungen abgeht, mit der Mehrwertsteuer der Hardware-Preise verrechnen.



Neue (Mehrfach-) Medaillen

Ihr bekommt natürlich auch wieder etwas, und zwar die Aktionsmedaillen. Dabei gibt es eine Neuerung: Erstmals werden Mehrfach-Medaillen (also wenn uns jemand z.B. 50 Euro spendet, indem er zwei 25-Euro-Medaillen kauft) auch als solche gekennzeichnet, für jeden User im Profil sichtbar: Im Stile vieler Rollenspiele wird der Level der Medaille unten rechts angezeigt, von 1 bis 9 beziehungsweise mit „+“, wenn jemand zehnmal oder öfter die Medaille erwirbt.

Top-Spender

Wir freuen uns über jeden Beitrag und hoffen, dass möglichst viele von euch mitmachen – gerade auch GamersGlobal-User, die sich kein Abo leisten wollen oder können. Gleichzeitig wollen wir diejenigen unter euch, die besonders viel beitragen, noch mal extra würdigen! Darum tracken wir die Top-Spender mit und verteilen für die Platzierung in den Top 100, Top 25 und Top 10 nochmals extra Medaillen. Außerdem organisieren wir für die Top-50-Spender einen VR-Event im Frühjahr mit uns zusammen (demokratische Terminanbahnung, Kosten von jedem Teilnehmer zu tragen, Preisverhandlung mit VR-Hallte durch uns).

Und die Top-5-User bekommen bestimmte Joker zugeteilt:

Top-Spender 1: Darf eine SdK frei bestimmen – gerne auch zu einem Klassiker – und auf Wunsch höchstpersönlich die „Cutter-Comments“ dazu schreiben (unter Zeitvorgaben, Foto muss zur Verfügung gestellt werden).

Top-Spender 2: Darf persönlich oder fernmündlich bei einer Redaktionskonferenz mitmachen und sich natürlich auch einbringen – beispielsweise könnte er oder sie das Zünglein an der Waage spielen für oder gegen einen bestimmten Test.

Top-Spender 3: Darf bei einem MoMoCa als Stargast mitmachen und wird als solcher zu seinen aktuellen Spielen etc. befragt. Falls bei der Userin eine Aufnahme montagmorgens nicht geht, würden wir den MoMoCa extra schon früher aufnehmen!

Top-Spender 4: Der Topspender an vierter Position darf uns zum Test eines aktuellen Spiels „zwingen“. Der Test sollte natürlich machbar sein für uns (gängige Plattform, kein MMO mit 200 Stunden Mindestspielzeit).

Top-Spender 5: Darf uns ein Diskussionsthema für einen WoSchCa vorgeben. Das kann ein GG-bezogenes, gerne auch kritisches sein, oder ein allgemeineres Thema der Spielebranche betreffen. Es sollte aber für uns verständlich und diskutierbar sein.

Wie kann ich beitragen?

Mit den folgenden Bezahlmedaillen könnt ihr mitmachen, gerne auch mehrmals. Beachtet bitte, dass ihr per PayPal auch ohne GamersGlobal-Account spenden könnt, wir euch aber nur dann Medaillen verleihen können, wenn ihr beim Spenden eingeloggt seid. Wir weisen überdies auf die Neuerung hin, dass ihr erstmals auch per Bankeinzug (einmalige Abbuchung pro Vorgang) teilnehmen könnt.

Schon jetzt vielen Dank für eure Unterstützung!

Und wie in jedem Jahr seit 2009 der Hinweis: Wenn ihr an gemeinnützige Organisationen spenden wollt, seid ihr bei GamersGlobal fehl am Platze – schaut dann doch bitte hier nach: Spenderberatungs-Website des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Die Weihnachtsaktion 2019 endet am 24.12.2019.