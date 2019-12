Corven - Path of Redemption: Moderne Ultima-Interpretation mit Lord British

PC

Ob die Entwickler, die sich unter dem Namen Lycantic zusammengetan haben, ein kleines Indie-Studio sind oder nur ein Zusammenschluss begeisterter Rollenspielfans lässt sich aus der Homepage von Corven - Path of Redemption leider nicht herauslesen. Fest steht, dass sie sich Großes vorgenommen haben. Denn nichts weniger als einen würdigen Ultima-Nachfolger wollen sie umsetzen. Damit haben sie die Aufmerksamkeit des Schöpfers der Kult-RPG-Serie Richard Garriott erregt und sich sogar seine Beteiligung an ihrem Projekt gesichert. In der entsprechenden News auf der Homepage schreibt einer der Entwickler:

Nachdem Richard Garriott meine Storyline für Lord British in Corven gelesen hatte, nahm er sich Zeit für ein Brainstorming mit mir, um diesen Teil der Geschichte von Corven weiter zu verfeinern. Als wir mit dem Ergebnis zufrieden waren, stimmte er offiziell zu, Lord British als Charakter in Corven verwenden zu dürfen!

Dabei soll es nicht bei dieser Einmal-Beteiligung bleiben. Laut der News hat Garriot weiteren Treffen zwecks Gedankenaustauschs und Ideenfindung zugestimmt.

Die Arbeit an Corven - Path of Redemption wurde vermutlich im Jahr 2014, zumindest ist dies die älteste, belegbare Quelle, unter dem Titel Titans of Ether begonnen. Auf Basis der Unreal-Engine wollen die Entwickler ein Open-World-RPG erstellen, das sich an den alten Ultima-RPGs orientiert, den Schwerpunkt auf Story, Quests sowie Puzzles setzt und dabei bewusst ein minimalistisches Userinterface ohne Minimap und Questmarker verwenden soll. Auf moderne Errungenschaften wie eine Karte oder ein automatisches Logbuch, um eure Quests und deren Fortschritt zusammenzuhalten, sollt ihr dabei nicht verzichten müssen, nur sollen diese nicht durch Icons auf dem Bildschirm eure Immersion der Spielwelt stören.

Als Plattform für das Spiel werden Windows- und Linux-PCs genannt, wobei eine Portierung auf Konsolen zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausgeschlossen wird. Eine Kickstarter-Kampagne für Corven - Path of Redemption soll im nächsten Jahr gestartet werden, bis dahin bitten die Entwickler, das Projekt mit PayPal-Spenden zu unterstützen. Den, fast genau zwei Jahre alten, Reveal-Trailer haben wir euch am Ende dieser Zeilen eingebunden.