PS4

God of War ab 24,70 € bei Amazon.de kaufen.

Asia-Woche bei den Lesetipps: Wil haben glosaltige Volschläge fül euch gesammelt aus del zaubelhaften Welt Nippons! Die Playstation feielt 25. Gebultstag, del Game Boy splicht Deutsch und die Japan-Doku ist endlich feltig! Nein, nicht die von Jölg-San, sondeln von den Locket Beans. Abel immelhin! Und weil es ein unwahres Klischee ist, dass Japaner kein "r" kennen, höre ich auch schon auf damit und verweise zu meiner Verteidigung auf den politisch völlig unkorrekten, aber inhaltlich umso richtigeren Test des schlechtesten Spiels aller Zeiten – Rorke`s Drift!

25 Jahre Playstation: Als Videospiele dreidimensional wurden

heise.de am 3.12.2019 von Daniel Herbig

Es begann mit einem Verrat! Nintendo ließ einen Deal mit Sony für die "Nintendo Playstation" platzen und holte stattdessen Philips ins Boot. Die trotzige Antwort von Sony erblickte am 3. Dezember 1994 das Licht der Welt: Die PS One! Doch Sony hatte zu dieser Zeit noch keinerlei Erfahrung im Videospielsektor, daher kauften die Japaner das britische Studio Psygnosis auf und benannte es in Sony Interactive Entertainment um. Die Basis für Blockbuster-Spiele wie God of War, Uncharted oder Killzone war gelegt. Das Nachfolgemodell PS2 ist bis heute mit 158 Millionen Stück die meistverkaufte Konsole der Welt.

Als die Deutschland-exklusiven Game Boy Color Spiele blühten

retrovideospiele.com am 17.11.2019 von Jörn Skowronek

Während Sony mit der Playstation Ende der 90er Jahre weltweite Erfolge feierte, kam es in Deutschland zu einem eigenartigen Phänomen: Dutzende Game Boy Spiele erschienen exklusiv in Deutschland. Vorlage waren oft Fernsehformate wie "Die Sendung mit der Maus", aber es gab auch Moorhuhn oder Das Geheimnis der Happy Hippo Insel für den kleinen Spielejungen. Der Rückblick auf retrospiele.com liefert neben skurrilen Infos, Bildern und Testberichten vielleicht auch eine Erklärung für den Siegeszug der Sony Playstation.

Made in Japan - Einblick in Japans Games-Industrie | Dokumentation

youtube.com am 18.08.2019 von den Rocket Beans

Die Veröffentlichung der Japan-Dokus von Jörg Langer ist nun schon etwas her. Doch damit wir nicht komplett ohne Fernost-Inhalte dastehen, lieferte User Labrador Nelson kürzlich eine bildgewaltige Galerie zur Gaming-Szene in Japan. Doch das Fernweh wurde zu groß und so begab sich unser User Sokar in den Weiten des Internets auf die Suche nach noch mehr Japan-Futter. Sein Fundstück ist eine 48-minütige Doku der Rocket Beans, vielen Dank für diesen tollen Tipp! Begleitend zur Videodoku habe ich auch einen Lesetipp: Wie werden digitale Spiele aus dem Japanischen übersetzt?

Fundstück: Als Walt Disney versuchte, die Stadt der Zukunft zu bauen

1e9.community am 5.12.2019 von Michael Förtsch

In diesem Jahr wäre Walt Disney stolze 118 Jahre alt geworden. Heute gilt er vor allem als der Erfinder von Mickey Maus und der Mann hinter zeitlosen Trickfilmklassikern. Doch Walt Disney war auch ein echter Futurist. Er glaubte an die Technik und die Zukunft – und hatte große Pläne. Einst plante er sogar eine eigene Zukunftsstadt, die in der Sumpflandschaft von Florida entstehen sollte. Über die Geschichte einer ambitionierten Idee, die am Ende aber wohl zu groß war.

Aus dem Archiv: Das schlechteste Spiel aller Zeiten

kultboy.de // PowerPlay 09/1990 von Michael Hengst

Wer den Games Insider Podcast mit Stargast Heinrich Lenhardt gehört hat, der kennt bereits die Geschichte um und über das grottigste Spiel, das jemals im PowerPlay Magazin getestet wurde. Das Spiel heißt Rorke's Drift und der leidgeplagte Tester war Michael Hengst. Der Test bietet aus heutiger Sicht neben dem formidablen Verriss auch allerlei politischen Sprengstoff: Einige heikle Sätze würden so heutzutage sicher nicht mehr in Druck gehen... Nicht nur deshalb ist Rorke's Drift ein historisches Zeugnis einer Zeit, in der eben doch nicht alles besser war.

Im Video: Amazing Science Toys / Gadgets

Ihr braucht noch dringend ein Geschenk für Weihnachten, aber habt keine Idee, was? Dann schaut euch dieses Video an! (Schickt das Geschenk dann bitte direkt an die Redaktion von GamersGlobal mit dem Hinweis "Für die Lesetipper" ツ ).

Mitgeholfen bei der Spurensuche haben diesmal Sokar und Cohen. Sachdienliche Hinweise nehmen unsere Fahnder Necromanus und Q-Bert gerne per PN an. Auf die Ergreifung eines Lese- oder Videotipps ist eine Belohnung in Form eines dicken Dankeschöns ausgesetzt!