GOG-Midweek-Sale: Bis zu 75% Rabatt auf Ubisoft-Spiele

Im GOG-Store ist ein neuer Midweek-Sale gestartet, bei dem ihr DRM-freie Titel aus dem Portfolio des französischen Entwicklers und Publishers Ubisoft zu reduzierten Preisen erwerben könnt. Das Angebot umfasst unter anderem Spiele, wie Anno 1701, Assassin's Creed (im User-Artikel), Beyond Good & Evil (im User-Artikel) und Rayman-Origins (im User-Artikel).

Nachfolgend nur ein paar ausgewählte Beispiele aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele könnt ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):

Spiel Rabatt Preis

Beyond Good & Evil 66% 1,69€ statt 4,99€

Brothers in Arms - Earned in Blood 74% 1,29€ statt 4,99€

Crusaders of Might and Magic 48% 2,59€ statt 4,99€

Die Siedler 4: Gold Edition 50% 4,99€ statt 9,99€

Driver - Parallel Lines 74% 2,59€ statt 9,99€

Far Cry 2: Fortune's Edition 60% 3,99€ statt 9,99€

Heroes of Might and Magic 5 Bundle 75% 5,00€ statt 19,99€

Panzer General 3D Assault 66% 3,39€ statt 9,99€

Prince of Persia - The Sands of Time 66% 3,39€ statt 9,99€

Silent Hunter 2 66% 1,69€ statt 4,99€