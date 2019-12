Cyberpunk 2077: Details zu den deutschen Sprechern

PC XOne PS4

Cyberpunk 2077 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

In der Präsentation auf der gamescom 2019 gab Entwickler CD Projekt in den beiden "deutschen Slots" der Kölner Spielemesse bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die (vollständige) deutsche Sprachfassung des kommenden Science-Fiction-Rollenspiels Cyberpunk 2077. Dass Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves in der hiesigen Fassung von dessen Stammsprecher Benjamin Völz vertont wird, wurde bereits früh final bestätigt. Und wer würde denn in der deutschen Lokalisation auch ernsthaft auf die Stimme des Mannes verzichten, der nicht bloß Charlie Sheen in Two and a Half Men, sondern unter anderem auch David Duchovny in Akte X oder Californication seine Stimme lieh?

Obgleich die Namen sowohl der männlichen als auch der weiblichen Version von Hauptfigur V bereits in Köln genannt wurde, hat das polnische Studio nun die beiden gebuchten Sprecher final bestätigt. So wird die im Film- und TV-Bereich bislang eher unbekannte Schweizerin Flavia Vinzens, die sich bei der Vorauswahl dennoch auch gegen prominentere Kandidaten durchsetzten konnte, die weibliche V sprechen. Björn Schalla, den ihr womöglich als Stammsprecher von Sean William Scott kennt, als jungen Lex Luthor aus der TV-Serie Smallville oder auch als Todd aus Scrubs, wird wiederum die männliche Rolle von V übernehmen.

Wie auch bei den bisherigen Spielen von CD Projekt wird wohl auch Cyberpunk 2077 in einer weltweit identischen multilingualen Fassung erscheinen – den Vertrieb übernimmt wie bei The Witcher 2 und 3 in Europa der japanische Publisher Bandai Namco. Ihr werdet also entsprechend auch hierzulande etwa auf die englische Sprachfassung wechseln können. Weiterer Sprechernamen auch zur deutschen Fassung will CD Projekt zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Das Spiel selbst soll nach aktueller Planung am 16. April 2020 für PC, Xbox One und PS4 in den Handel kommen. Womöglich erst etwas später erfolgt auch der Startschuss über den Streaming-Dienst Google Stadia.