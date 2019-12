Publisher von Rune 2 verklagt ehemalige Human Head Studios

PC

Am 12. November 2019 veröffentlichte der Entwickler Human Head Studios (Prey(2006)) das Open-World-Action-RPG Rune 2 im Epic Games Store und schloss tags darauf seine Pforten. Jedoch gründete sich das Studio am etablierten Standort in Madison, Wisconsin direkt als Teil von Bethesda unter dem Namen Roundhouse Studios neu (wir berichteten). Nun hat Ragnarok Games, der Publisher von Rune 2, eine Klage gegen Human Head eingereicht, um Zugang zum Code und den Assets ihres Titels zu erhalten.

Ragnarok Game hatte bereits im November angegeben, von der Schließung von Human Head Studios überrascht worden zu sein. Mit dem Entwickler habe eine Vereinbarung bestanden, Rune 2 nach dem Launch weiter zu pflegen. Der Publisher versprach, das nordische Action-RPG mit Koop- und PvP-Modus dennoch weiter mit Post-Launch-Inhalten zu versorgen und 2020 auf weiteren PC-Plattformen zu veröffentlichen.

Nun meldete sich Ragnarok erneut im Forum bezüglich der Klage zu Wort. Mehrmals habe man Human Head um Zugang zu Assets und dem Source Code der finalen Version von Rune 2 gebeten, um das Spiel weiter updaten und erweitern zu können. Laut der Vereinbarung mit dem Entwickler gehören die Assets und der Code dem Publisher, doch Human Head weigerte sich, diese herauszugeben. Daher greift Ragnarok nun zu rechtlichen Mitteln.

Das US-Magazin Rock Paper Shotgun ergänzte hierzu Informationen aus der Klageschrift. Demnach werde Human Head weiter vorgeworfen, die Verbindung zu Bethesda nicht kommuniziert zu haben. Außerdem habe Human Head mit der Bekanntmachung von Schließung und Neugründung am Tag nach Erscheinen des Spiels absichtlich Ragnarok geschadet, da diese Nachricht die Berichterstattung zu Rune 2 verdrängt habe.