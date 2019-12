The Outlast Trials: Nächster Outlast-Teil setzt auf Koop-Multiplayer

andere

Der Indie-Entwickler Red Barrels hat einen neuen Teil der Horrorreihe Outlast angekündigt.

Schlichen die wehrlosen Protagonisten in Outlast (im Test, Note 7.5) noch mutterseelenallein durch eine Irrenanstalt und in Outlast 2 (im Test, Note 7.5) durch ein Dorf voller Kultisten, handelt es sich bei The Outlast Trials um einen Koop-Titel für bis zu vier Spieler – es wird aber auch solo spielbar sein.

Die Handlung von The Outlast Trials wird in der Zeit des Kalten Krieges angesetzt sein. Die Spieler werden dabei in die Haut von Testsubjekten schlüpfen. Das die Ankündigung begleitende Artwork zeigt drei Testsubjekte mit klobigen Brillen, die wahrscheinlich die in der Reihe essenzielle Nachtsichtfunktion bieten. Die Brillen deuten jedenfalls nicht darauf hin, dass es sich bei The Outlast Trials um ein VR-Spiel handelt, wie das Entwickler-Team aus Kanada in einem Kommentar klar stellte. Bislang befindet sich die Entwicklung noch in einer sehr frühen Phase, mit einem baldigen Release ist daher nicht zu rechnen.