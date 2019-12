A Plague Tale - Innocence: Sequel zum 3D-Action-Adventure in Arbeit

Laut der französischen Spiele-Webseite XboxSquad arbeiten die Asobo Studios bereits an einem Sequel zum Action-Adventure A Plague Tale - Innocence (zum Test+ mit Video, Note: 8.5). Woher das Magazin die ursprünglichen Informationen hat, ist nicht bekannt, allerdings soll der COO des Publishers Focus Home Interactive auf Rückfrage die Entwicklungsarbeiten bestätigt haben. Demnach ist eine Veröffentlichung für 2022 geplant, eine offizielle Ankündigung soll hingegen bereits im nächsten Jahr erfolgen.

Auch das Magazin Eurogamer hat bei Focus um eine Bestätigung angefragt, jedoch nur folgendes offizielles Statement erhalten:

Focus Home Interactive und Asobo sind sehr stolz auf die kritischen und öffentlichen Reaktionen zu A Plague Tale - Innocence sowie der Verkäufe. Wir freuen uns über die zahlreichen Auszeichnungen und Nominierungen, unter anderem die Nominierung als "Best Narrative" bei den Game Awards in der nächsten Woche. Wir wollen unsere Bemühungen fortsetzen, um sicherzustellen, dass das Spiel noch mehr Aufmerksamkeit von den Spielern erhält. Darum werden wir diesen Titel weiterhin so promoten, wie er es verdient.

Natürlich haben wir im letzten Jahr bekanntgegeben, dass wir mit Asobo eine Partnerschaft für ein weiteres Projekt eingegangen sind. Aber dass es sich dabei um eine Fortsetzung von A Plague Tale handeln wird, wurde nie bestätigt. Wir werden zu gegebener Zeit weitere Details zu diesem Titel veröffentlichen.