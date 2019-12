Dead Cells: The Bad Seed – Erster kostenpflichtiger DLC kommt Anfang 2020

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS

Nach einer Early-Access-Phase steht euch seit August 2018 die fertige Version von Dead Cells (im Indie-Check) zur Verfügung, die seit ihrer Veröffentlichung nicht nur mit mehreren Updates bedacht wurde (zuletzt Anfang November), sondern mit Rise of the Giant auch einen Gratis-DLC erhalten hat. Fans des Roguelikes – und solche, die es noch werden wollen – können sich nun auf die kürzlich angekündigte Erweiterung The Bad Seed freuen, die derzeitigen Angaben zufolge im ersten Quartal des kommenden Jahres erscheinen soll und deren Preis mit 4,99 Euro angegeben wird.

Der erste kostenpflichtige DLC für Dead Cells wird sowohl für die PC- als auch die Konsolenfassungen erhältlich sein. Erwarten könnt ihr unter anderem zwei neue Biome samt neuartiger Widersacher, einen „extrem gruseligen“ Bossgegner oder auch neue Waffen. Damit auch jene unter euch die neuen Levels erreichen können, die über eher wenig Spielerfahrung verfügen, werden mit der Erweiterung außerdem neue Verbindungen zwischen den jeweiligen Schauplätzen implementiert.

Die Entwickler weisen außerdem darauf hin, dass der kommende Download-Inhalt nicht das Ende der kostenfreien Inhalte bedeutet. Auch zukünftig sind regelmäßige Inhalts- und Balance-Updates „in der gleichen Qualität wie bislang“ vorgesehen – die nächsten zwei Jahre sollen in Bezug darauf gesichert sein. Weiter heißt es, dass die Erlöse aus dem Verkauf der Erweiterung dazu beitragen werden, unter anderem die Entwicklung von Dead Cells zu unterstützen, so dass weitere Ideen realisiert werden können.

Neben einigen weiteren Informationen, die ihr in diesem Posting auf Steam nachlesen könnt, kündigt das Entwicklerstudio ein „kleines Geschenk“ für die bevorstehende Weihnachtszeit an. Um was es sich dabei im Detail handelt, wird derzeit nicht preisgegeben. Zwar ist das Geplante noch nicht ganz fertig, die Entwickler verraten jedoch immerhin, dass sie es „schon seit Ewigkeiten umsetzen wollten“ und davon ausgehen, „dass es euch gefallen wird ...“.