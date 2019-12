Pillars of Eternity 2: Release für PS4 und Xbox One am 28.1.2020

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Pillars of Eternity 2 - Deadfire ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bereits im Februar 2018 gab es Meldungen, dass Pillars of Eternity 2 – Deadfire neben dem PC und Mac auch für Konsolen erscheinen soll. Nachdem die Portierung zunächst immer weiter verschoben worden ist, steht nun mit dem 28.1.2020 das Erscheinungsdatum der digitalen wie physischen Versionen für Playstation 4 und Xbox One fest. Ein Termin für die Switch wurde noch nicht genannt.

Wie bereits auf der Gamescom 2019 angekündigt, wird es sich bei dem Ableger für Konsolen um die sogenannte Ultimate Edition handeln. Sie enthält bereits alle Patches und Ergänzungen der PC-Version. Dazu zählt unter anderem die Möglichkeit, Kämpfe entweder in Echtzeit mit Pause auszuführen oder das nachträglich hinzugefügte Rundenkampfsystem zu nutzen. Ebenfalls in der Ultimate Edition inbegriffen sind die drei DLCs Beast of Winter, The Forgotten Sanctum und Seeker, Slayer, Survivor.

Ebenfalls für Konsolen erhältlich sein wird die im Teaserbild gezeigte Ultimate Collector's Edition. Zusätzlich zu den Inhalten der Ultimate Edition werdet ihr in einer "Premiumbox" noch die folgenden Sammelobjekte finden:

eine circa 25 cm hohe Statue des Gottes Od Nua

einen Schlüsselanhänger

einen Metallpin

Der Preis für die Ultimate Edition beträgt 54,99 Euro bis 59,99 Euro, für die Ultimate Collector’s Edition 129,99 Euro. (Amazon-Partnerlinks)

Mit dem folgenden offiziellen Trailer könnt ihr euch auf den Konsolen-Release einstimmen. Allerdings wird fälschlich der 28.1.2019 als Datum genannt.