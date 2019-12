In the Valley of Gods vorerst auf Eis gelegt

PC Linux MacOS

Das im Rahmen der Game Awards 2017 angekündigte In the Valley of Gods wird nach Angaben von Campo Santo derzeit nicht weiterentwickelt. Nachdem das Studio 2018 von Valve gekauft wurde, seien die Teams derzeit hauptsächlich mit Valve-Projekten wie Half-Life - Alyx und Dota Underworlds beschäftigt. In einem Statement dem Magazin Polygon gegenüber wird Jake Rodkin, Mitgründer von Campo Santo, wie folgt zitiert:

Für Fans, die sich auf In the Valley of Gods freuen, ist wahrscheinlich klar, dass das optimistische "2019" am Ende des Ankündigungs-Trailers nicht zu schaffen sein wird. [...] Entwickler des ehemaligen Campo Santo-Teams haben sich anderen Projekten bei Valve angeschlossen, darunter auch Half-Life - Alyx. [...] Einige hatten zuerst bei der Entwicklung nur ausgeholfen, sind aber seitdem dort in Vollzeit beschäftigt. Ebenso arbeiten einige Ex-Campos an Dota Underlords, andere an Steam und so weiter.

Derzeit ist die Wiederaufnahme der Arbeiten ungewiss, auch wenn Rodkin betont, dass sich das Spiel "mit Sicherheit wie ein Projekt anfühlt, zu dem die Menschen zurückkehren können und dürfen".

Das im Ägypten der 1920er-Jaher verortete In the Valley of Gods sollte, ähnlich wie der vorangegangene Überaschungserfolg Firewatch (im Test, Note: 7.5), ein Adventure mit großem Explorationsanteil werden. Die von euch gesteuerte Figur, eine in Ungnade gefallene Filmemacherin und Abenteurerin, begibt sich darin mit ihrer alten Partnerin auf eine letzte Erkundungstour, um ihre Ehre wiederherzustellen. Ein Happy-End sollte jedoch nicht Zwangsläufig das Ende des Spiels darstellen, auch ihr Tod der Protagonistin sollte ein möglicher Abschluss sein.