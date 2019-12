Sonys PSN-Leak beweist: Resident Evil 3 Remake ist im Anmarsch [Upd.]

PC XOne PS4

Update vom 5. Dezember 2019, um 14:25 Uhr

Inzwischen tauchte ein weiteres Bild zur Neuauflage auf. Diesmal ein größeres InGame-Foto von der Protagonistin Jill Valentine. Wer das Model für die neue Version ist, ist noch nicht bekannt.

Originalmeldung vom 3. Dezember 2019, um 20:32 Uhr

Nachdem es in den vergangenen Wochen immer wieder Hinweise auf ein Remake von Resident Evil 3 - Nemesis gab, wurde die Neuauflage nun auch durch die Website GameStat, auf der Neuerscheinungen des Playstation Store gelistet werden, indirekt bestätigt. Auf dieser sind jüngst zwei Cover-Versionen des Spiels (internationale und japanische) aufgetaucht.

Auf dem internationalen Cover des Spiels, das in Europa und den USA den Titel Resident Evil 3 und in Japan Biohazard - Resident Evil 3 trägt, sind neben dem namensgebenden Nemesis auch die beiden Protagonisten, Jill Valentine und Carlos Oliveira, im ganz neuen Look zu sehen. Oliveira, der bekannterweise einer der überlebenden Mitglieder des U.B.C.S. (Umbrella Biohazard Countermeasure Service) ist, hat im Remake offenbar eine neue Frisur erhalten.

In Japan wird es, wie schon beim Resident Evil 2 Remake (Testnote: 9.0), neben der normalen Variante des Spiels noch die Biohazard - Resident Evil 3: Z-Version geben, deren Cover nur Nemesis zeigt. Die zwei Versionen in Japan gibt es aufgrund der dortigen Rechtslage. So wird dort eine Fassung ab 17 Jahren (Rating CERO D) mit weniger Gewalt und internationalem Cover, sowie auch eine Z-Version, uncut und ab 18 Jahren (Rating CERO Z), angeboten.

Auf den Leak machte ein User im Resetera-Forum aufmerksam und inzwischen haben auch die britischen Kollegen von Eurogamer.net eine Bestätigung erhalten, dass es sich hierbei um das offizielle Cover-Artwork handelt. Der Playstation-Store-Leak dürfte ein Hinweis darauf sein, dass der Titel in Kürze - vermutlich im Rahmen der Game Awards in Los Angeles, am 13. Dezember 2019 - offiziell enthüllt und mit der Ankündigung dann auch direkt vorbestellbar sein wird. Möglicherweise bringt Capcom es auch gleich in die Läden. Frühere Quellen sprachen allerdings alle von einem Release im Januar des kommenden Jahres. Man darf gespannt sein...