Zankstelle Vol. 40: John, das Schwein

Der GG-User-Podcast ist wieder da! Nachdem die Zankstelle wegen Renovierungsarbeiten einige Wochen geschlossen blieb, sind die Zapfsäulen wieder betriebsbereit. Der Innenraum wurde geschmackvoll überpinselt und das Getränkeangebot sowie die Guthabenkarten überarbeitet. Das Zeitschriftenregal ist auch wieder randvoll mit gamerrelevanten Themen. Also: kommt herein! Aber Füße abtreten!

In dieser aktuellen Folge stellt Hendrik das neue Zankstellen-Mitglied John (GG-User Elfant) der staunenden Öffentlichkeit vor. Warum deutet sein Name auf das große Rüsseltier hin, sein Avatar aber auf ein anderes? Warum hat er einen so trockenen Humor wenn er doch an der Küste lebt? Und warum hat Hendrik immer unrecht, wenn es um das Thema "Digital vs. Haptik" geht? Die Fragen habt ihr hier gelesen. Die Antworten hört ihr im Podcast.

Die Eröffnungswochen der Zankstelle gehen im Dezember munter weiter. Ein Interview mit Hagen Gehritz ist bereits im Kasten und wird demnächst veröffentlicht. Und die Planungen für einen Jahresrückblick samt gern gehörtem Gast laufen ebenfalls auf Hochtouren.

Anhören könnt ihr die aktuelle Folge direkt bei Soundcloud und Spotify. Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Soundcloud, Spotify und Discord. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor. Für einige besonders geschätze Hörer bietet die Zankstelle selbstverständlich auch wieder einen Link bei WeTransfer an. Wie üblich ist er sieben Tage lang gültig.