GOG-Weekly-Sale: Bis zu 75% Rabatt auf Activision-Spiele

CD Projekt hat auf GOG.com in Zusammenarbeit mit Activision einen neuen Weekly-Sale gestartet, bei dem ihr DRM-freie Spiele aus dem Portfolio des Publishers zu teilweise bis zu 75 Prozent reduzierten Preisen bekommt. Unter anderem finden sich dort Titel, wie Arcanum - Von Dampfmaschinen und Magie, Dark Reign 2, Vampire The Masquerade - Bloodlines, Gabriel Knight - Sins of the Fathers (im User-Artikel) und Throne of Darkness in der Liste.

Nachfolgend nur ein paar ausgewählte Beispiele aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele und Zusatzinhalte könnt ihr wie immer unter dem Quellenlink einsehen):