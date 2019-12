Shuhei Yoshida besucht From Software: Bloodborne 2 in Arbeit?

PS4

Die von den Fans seit Langem geforderte Fortsetzung des 2015 erschienenen düsteren Action-Rollenspiels Bloodborne (Testnote: 9.0) könnte sich aktuell in Arbeit, oder zumindest in Planung befinden. Grund zu der Annahme liefert ein Tweet von Sonys Shuhei Yoshida, der die Fans darüber informierte, dass er dem Entwickler From Software kürzlich einen Besuch abstattete. Genau genommen dem Team, das für die Entwicklung von Bloodborne verantwortlich war.

Mit dabei waren unter anderem Masaaki Yamagiwa, der Producer des Spiels und der dazugehörigen Erweiterung Bloodborne: The Old Hunters (Testnote: 8.5), sowie Yasuhiro Kitao, der bei From Software die Promotion, Marketing und Kommunikation übernimmt. Ob sich die Gespräche tatsächlich um eine Fortsetzung von Bloodborne gedreht haben, lässt sich aktuell nicht mit Sicherheit sagen, das hält die Fans unter dem Tweet allerdings nicht davon ab, munter über den Nachfolger zu spekulieren und eine Ankündigung zu fordern. Sony dürfte aktuell fieberhaft an dem Release-Lineup der PS5 arbeiten. Eine Ankündigung von Bloodborne 2 dürfte schon reichen, um den einen oder anderen Fans vom Kauf der Konsole zu überzeugen.