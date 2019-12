Starship Troopers - Terran Command: Echtzeitstrategie mit Bugs kommt 2020

PC

Slitherine hat mit Starship Troopers - Terran Command einen RTS-Tower-Defense-Mix auf Basis des Hugo-prämierten Romans von Robert A. Heinlein angekündigt. Umgesetzt wird das Spiel vom belgischen Studio The Aristocrats, die ihr vielleicht durch den Rundentaktik-Titel Order of Battle - World War 2 kennt. Nach der Pressemitteilung arbeitet Lukas Nijsten, Besitzer des Studios und Hauptdesigner, bereits seit mehr als zwei Jahren an dem Projekt.

Starship Troopers - Terran Command orientiert sich dabei an der, im Jahr 1997 von Paul Verhoeven verfilmten Umsetzung des Romans. Der verantwortliche Entwicklungsleiter Iain McNeil wird dazu folgendermaßen zitiert:

Bei der Entwicklung dieses Spiels wollten wir den Kern des Films und seines Universums einfangen. Dies wird nicht nur durch die stimmige Umsetzung von Einheiten und Szenarien erreicht, sondern auch durch das Übernehmen der Sprache und Dialoge, visueller Elemente sowie kleiner Details, denen der Film seinen Kultstatus verdankt.

In Starship Troopers - Terran Command werdet ihr in eine weit entfernte Kolonie entsendet, die von der außerirdischen, insektoiden Rasse der Arachniden, kurz Bugs (englisch für Käfer) genannt, überrannt wird. Diesen zu eigen ist, dass sie stets in Wellen von massiven Schwärmen angreifen, die ihr mit euren Einheiten der "Mobilen Infanterie" abwehren müsst. Dabei solltet ihr taktische Vorteile wie zum Beispiel eine erhöhte Stellung ausnutzen, um euch erfolgreich der arachniden Bedrohung entgegen stellen zu können. Laut der Steam-Seite des Spiels werden die einzelnen Kampagnen dabei dynamisch generiert, ihr könnt eure Truppen und Waffen im Laufe des Spiels weiterentwickeln und erhaltet weitere Vorteile durch speziellen Anführer, die ihr euren Truppen zuweisen könnt.

Starship Troopers - Terran Command dürfte somit einer der Titel sein, durch dessen Patches nicht alle Bugs ausgemerzt werden. Das Spiel soll im Laufe des nächsten Jahres für den PC erscheinen.