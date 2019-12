Friendly Fire: Charity-Stream findet am 7. Dezember statt

Die inzwischen fünfte Ausgabe des jährlichen Wohltätigkeitsstreams „Friendly Fire“ wird in diesem Jahr am 7. Dezember ausgestrahlt. Die Spendenaktion, die in den vergangenen vier Jahren insgesamt 1.950.000 Euro für gemeinnützige Vereine sammeln konnte, wird um 15:00 Uhr (deutscher Zeit) auf twitch.tv/gronkh beginnen und rund zwölf Stunden andauern.

Als Hauptsponsor wird dieses Jahr das Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 (zum Preview) von CD Projekt Red und Bandai Namco genannt. Zu weiteren Sponsoren zählen darüber hinaus Microsoft, Evonik, THQ Nordic, beyerdynamic, OMEN, Backforce, Endgame und Leaseweb. Während des Streams wird es wieder Aktionen mit verschiedenen Partnern geben. So wird etwa wieder die Fire Kola in Zusammenarbeit mit Fritz Kola im Merchandise-Shop angeboten.

Das Team aus dem letzten Jahr wird mit Erik „Gronkh“ Range, dem „PietSmiet“-Team, Tatjana „Pandorya“ Werth, Pascal „MrMoreGame“ Rothkegel, Florian „Der Heider“ Heider, Artur „fisHC0p“ Niemczuk und Max „PhunkRoyal“ Ensikat unverändert bleiben. Die Spenden werden wie im letzten Jahr in Kooperation mit betterplace gesammelt, um sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer eine Spendenquittung erhält und das Geld bei den Vereinen ankommt. Seitens Björn Lampe, dem Vorstand von betterplace.org, heißt es in einem Statement: