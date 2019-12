Super Mario Maker 2: Neues Item verwandelt Mario in Link

Switch

Am 5.12.2019 erhält Nintendos Mario-Leveleditor Super Mario Maker 2 (im Test, Note 8.5) mit dem großen Update 2.0.0 eine ganze Reihe neuer Inhalte. Es fügt unter anderem das aus The Legend of Zelda bekannt Master-Schwert als neues Item hinzu. Sammelt Mario die Waffe auf, verwandelt er sich in den Zelda-Helden Link. Das bringt euch mehr als nur spitze Ohren und die ikonische grüne Tunika. Link stehen Schwertangriffe, Bogen und Bomben zur Verfügung, um einen Level zu meistern. Das Master-Schwert kann jedoch nur in Levels mit klassischem Super Mario Bros.-Thema eingebaut werden.

Außerdem führt Nintendo herausfordernden Ninji-Speedrun-Events ein. Während der Events treten Spieler aus aller Welt in speziellen Levels an, die es in möglichst kurzer Zeit abzuschließen gilt. Dabei seht ihr die Durchläufe anderer Teilnehmer in Form dutzender Ninji-Geister, so dass Wettlauf-Stimmung aufkommen soll. Für die Bewältigung der Ninji-Speedrun-Levels gibt es Stempel, die sich gegen kosmetische Inhalte für eure Baumeister eintauschen lassen.

Nicht zuletzt beschert euch Update 2.0.0 den Stachelkugel-Werfer Spike und den Kaktus Pokey als neue Gegner und einige neue Levelbausteine: Den Sprint-Block, gefrorene Münzen und P-Blöcke. Der unter diesen Zeilen eingebundene Trailer führt alle neuen Elemente vor, die das neue Update Super Mario Maker 2 hinzufügt.