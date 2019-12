Bluepoint Games mit weiterem Hinweis auf das nächste Remake / Remaster

PS3

Anfang vergangenen Monats hat der Entwickler Bluepoint Games auf Twitter einen Text veröffentlicht, der Hinweise auf das nächste Remake / Remaster des Studios nach der erfolgreichen Neuauflage von Shadow of the Colossus (Testnote: 8.5) enthielt. Die gewählte Wortwahl ließ die Spieler über mögliche Neuumsetzungen von Klassikern, wie Castlevania - Symphony of the Night, Syphon Filter, The Legend of Dragoon und Demon's Souls (im User-Artikel) spekulieren. Nun hat das Studio einen weiteren Tweet mit einem Gedicht veröffentlicht, das immer mehr ein Remake zu From Softwares Action-RPG vermuten lässt. Hier das Gedicht:

To classics we play

Our blood, sweat, tears give thanks! To family & fans, eager you stay

Cheers rekindle flames - thanks! Today feast, tomorrow rest

Soon the beast freed from jest Temptation we shun Then onto the next We reset to further adorn the genesis

An era reborn

Vor allem Sätze, wie „Cheers rekindle flames“ und „Soon the beast freed from jest“ deuten an, dass es sich hierbei um Demon's Souls handeln könnte. Dass sich die Tweets mit den Hinweisen häufen, könnte bedeuten, dass die offizielle Ankündigung kurz bevor steht und die einzige große Bühne im Dezember bieten nur die Game Awards... Man darf also gespannt sein, ob Bluepoint Games auf dem Event in Los Angeles am 12. Dezember die Katze aus dem Sack lassen wird.