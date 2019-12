GG-Rückblick KW 48/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 48: Rückblick von Sonntag, 24. November, bis Samstag, 30. November 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

In einem umfangreichen Report informierten wir euch in der vergangenen Woche über die derzeit verfügbaren Spiele-Flatrates, hinzu kommt die neunte Hengst-Chronik mit dem Titel „Der Preis ist heiß“ oder auch unser Test+ zu Lost Ember. Wer den dritten Jubiläums-Livestream verpasst hat, dem steht seit kurzem die Aufzeichnung zur Verfügung. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Aussagen von Branchenvertretern sorgen in der Regel für zahlreiche Aufrufe, so auch im Fall von Phil Spencer zum Thema VR. Interessiert hat euch ferner, dass Steam zahlreiche Spiele aus dem Katalog entfernt hat, die internationalen Fassungen der Wolfenstein-Spiele erhältlich sind sowie neue Informationen zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht wurden. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 1. Dezember (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Mittels der User-Artikel wird euch dieses Mal das Actionadventure Concrete Genie näher vorgestellt sowie ein ausführlicher Blick auf die Entstehung der Point-and-Click-Adventureserie Gabriel Knight geworfen. Darüber hinaus wurde für den Bee Simulator ein Spiele-Check verfasst:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

TGA 2019: Angeblich Enthüllung von Batman - Arkham Legacy geplant

Die jüngsten Batman-Spiele konnten sowohl die Fachpresse als auch die Spieler begeistern, sodass ein weiterer Titel wahrscheinlich ist. Entsprechende Hinweise gibt es bereits seit längerem, bei den kommenden The Games Awards soll einem Gerücht zufolge die offizielle Ankündigung erfolgen.

» Wow. Habe mal wieder zwei PC Boxed gekauft. Seltsames haptisches Gefühl. «

— Alain am 28. November 2019

❺ ⚊ KW 48/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Zu den damaligen News-Themen gehörten unter anderem Aussagen von Chris Roberts zu Star Citizen, ein Trailer zu Cyberpunk 2077 oder auch die Meldung, dass 200 Prototypen benötigt wurden, bis der Xbox-One-Controller als final angesehen wurde. Zu den von uns seinerzeit getesteten Spielen gehören Little Big Planet 3 und Tales from the Borderlands.

