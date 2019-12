PC Switch XOne PS4

Blacksad - Under the Skin ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Für Sonia Dunn sollen wir den Mord an Ihrem Vater aufklären.

Verschwundene Boxer und ein mysteriöser Selbstmord

Desmond O'Leary schlägt verdammt hart zu, vor allem wenn man seiner Frau von seinem Fremdgehen erzählt hat

Spannende Geschichte, wenig Rätsel

Unsere Katzensinne lassen uns so manche Hinweise entdecken, die uns neue Gesprächsoptionen und Schlussfolgerungen ermöglicht

Fazit

Story-Adventure für PC, PS4, Switch und XBox One

Einzelspieler

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

33,99 Euro (Steam), 39,99 Euro (eShop, PSN und Xbox Store)

Spannende Detektivgeschichte gespickt mit seichten Rätseln und Quick-Time-Events.

Die Pendulo Studios melden sich zurück. Nach klassischen Adventures wie der-Reihe odergibt es nun ein neues Machwerk, diesmal im Film-Noir-Look und auf einer Comicvorlage basierend. Zudem weist das neue Werk einige Anleihen an den Titeln von Telltale Games auf Konkret geht es um die-Serie vonund. Auch wenn wir die gezeichnete Vorlage bisher fremd war, habe ich mich durchaus neugierig in das Abenteuer gestürzt. Bringt die Hauptfigur des schwarzen Katers Pechoder doch Spielspaßglück?Insteuern wir John Blacksad, seines Zeichens klassischer Detektiv wie er im Buche steht, inklusive-Gedenk-Trenchcoat. Die Geschichte spielt, Noir-typisch, in den 50er Jahren und es geht auch gleich zur Sache. Ein wildgewordenes Nashorn will sich mit uns prügeln, weil wir ihn beim Fremdgehen beobachtet haben und diese pikante Info seiner Frau gesteckt haben. In diesen ersten Szenen wird uns in einem Tutorial die Steuerung nähergebracht. Wir bekommen gleich einen bunten Strauß an Quick-Time-Events und Dialogmöglichkeiten präsentiert und auch gut erklärt. Manche Entscheidungen wirken sich auch auf den späteren Spielverlauf aus. Wenn wir zum Beispiel dem Nashorn versprechen seiner Frau nichts zu verraten, ist er später deutlich freundlicher zu uns und schlägt John eben nicht halbtot.Unser großer Auftrag schneit aber erst nach dieser Einführung in unser Allerheiliges. Die junge Sonia Dunn muss den Boxclub ihres Vaters am Laufen halten. Besagter Erzeuger hat sich erst kurz vorher umgebracht und sie wüsste gerne warum, zeitgleich müssen wir den vielversprechenden Newcomer-Boxer Bobby Yale finden, der ist nämlich spurlos verschwunden.Die fesselnde Krimi-Geschichte wird kompetent erzählt und auch wenn Blacksad auf der gleichnamigen Comicserie basiert, wird hier doch ein komplett neues Kapitel eröffnet. Die Dialoge sind, auch im Deutschen, sehr gut vertont und haben mich noch tiefer in die Story gezogen. Für den Fortgang der Geschichte müssen nur wenig puzzeln, dafür aber umso mehr die jeweiligen Schauplätze absuchen. Wirkliche Kopfnüsse habe ich nicht erlebt, aber so mancher Hotspot ist schon sehr gut versteckt und ich bin mehrfach daran vorbeigelaufen bevor ich ihn entdeckt habe. Erschwerend kommt hinzu, dass unser Schnüffler zwar ein Kater ist, dafür aber recht steif durch das Bild stapft.Immer wieder müssen wir auch unsere höchst sensiblen Katzensinne einsetzen, dies geschieht durch eine Option die wir in unseren Gesprächen angeboten bekommen. Wir suchen dann das Bild nach Geräuschen, Gerüchen oder Details, die nur unsere scharfen Augen erkennen können, ab. Der Spaß den dieses Absuchen mir Anfangs gemacht hat, lies im Laufe des Spiels ein wenig nach, war aber immer wieder eine willkommene Abwechslung und hat für mich sehr gut zur Figur gepasst.Die gewichtigen Entscheidungen, die wir treffen sind eher auf Telltale-Niveau. Sie scheinen manchmal gewaltig, führen aber oft nur zu Änderungen in den angebotenen Dialogen und leicht geänderter Reihenfolge, in der wir die verschiedenen Orte besuchen. Mich hat dies in keiner Weise gestört da der Fall durchweg interessant bleibt. Es kann durchaus vorkommen das eine Figur stirbt, die wäre dann im Verlauf der Geschichte eh nur noch am Rande aufgetreten, auch wenn wir ihr Leben gerettet hätten.Zur Steuerung ist auch auf dem PC definitiv ein Gamepad zu empfehlen. Mit der Tastatur mutiert unser Protagonist endgültig zum Panzer und auch die Quick-Time-Events fühlen sich mit Controller besser an. Ich bin auf jeden Fall nach einer knappen Stunde mit der Tastatur umgestiegen. Bugs habe ich in meinen Spielesessions keine erlebt, wenn ich von dem einen Mal absehe, bei dem sich in einer Zwischensequenz die Lippen der sprechenden Personen nicht mehr bewegt haben.Von Pendulo hatte ich mir knackigere Rätsel erwartet, bin aber mit einer tiefen uns fesselnden Geschichte für die seichten Denkaufgaben entschädigt worden. Wer die Spiele von Telltale mochte wird hier bestens bedient. Auch das dreckige Blacksad-Universum hat mir gefallen und ich hätte absolut keine Probleme damit, wenn noch weitere Adventures in dem Szenario erscheinen würden.