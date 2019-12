Yogscast Jingle Jam 2019 auf Humble Bundle gestartet

PC Switch PS4 Linux MacOS

Wie jedes Jahr hat Humble auch dieses Mal am 01. Dezember in seinem Store das Jingle Jam Bundle gestartet. Ihr zahlt mindestens 30 US-Dollar (rund 28 Euro) und erhaltet täglich bis zum 20. Dezember mindestens ein Spiel. Den Anfang machen Kingdom - New Lands, Bastion, Rapture Rejects und das Dynasty Starter Pack für Crusader Kings 2 (Testnote: 7.0).

Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit einfach abzuwarten und erst später einzusteigen, allerdings kann es dann vorkommen, dass manche Titel bereits ausverkauft sind. Den Erlös aus dem Verkauf spendet Humble wie immer für gute Zwecke. Ihr selbst könnt dabei bestimmen, wohin euer Geld fließt. Euer Betrag kann unter anderem zwischen Wohlfahrtseinrichtungen, wie Wallace & Gromit’s Grand Appeal, Stand Up To Cancer, Mental Health Foundation und WDC, Whale and Dolphin Conservation geteilt werden. Eine Stiftung könnt ihr auch selbst bestimmen.