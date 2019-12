Netflix' The Witcher: Viel Humor, reichlich Magie + erste Meinungen

PC Switch XOne PS4

Während die Veröffentlichung der ersten Staffel von The Witcher immer näher rückt, verraten die Verantwortlichen immer mehr Details zur Netflix-Serie. In einem Interview mit Comic Book sprach der Executive Producer Tomek Baginski über den Ton der Serie und gab an, dass, genau so wie schon in den Büchern, der Humor auch in der Serie nicht zu kurz kommen wird:

The Witcher ist ein ganz besonderes Buch und bietet eine außerordentliche Welt, die sehr viel Spaß macht. Manchmal ist sie sehr düster und ernst, oft aber zeitgleich auch sehr lustig, weil die Menschen selbst in dunklen Momenten, in den dunkelsten Augenblicken der Geschichte, etwas Freude haben wollen. Sie wollen Wein trinken und einfach Spaß haben. Also ja, es wird auch eine lustige Show.

Den Vergleichen mit der HBO-Hit-Serie Game of Thrones begegnete der Showrunner Lauren Schmidt Hissrich bisher immer mit der Anmerkung, dass The Witcher seinen eigenen Charme hat und definitiv mehr magische Elemente bieten wird, was auch Baginski bestätigte. Laut dem Macher wartet die Serien-Adaption mit viel Magie auf - vermutlich mehr als in anderen Shows:

Wir haben auch unseren Spaß mit der Magie. Wir haben einige großartige Kämpfe mit Monstern, aber gleichzeitig war es unser Hauptziel, die Charaktere richtig zu treffen. Wir haben viel Zeit damit verbracht, nach der richtigen Stimme zu suchen, die richtige Besetzung für die Show zu finden, und sowohl für Lauren als auch für mich und den Rest der Produzenten war der wichtigste Aspekt der Serie die menschliche Seite und die Charaktere, auf denen wir aufbauen können. Der Rest ist natürlich Unterhaltung. Der Rest macht Spaß, der Rest ist cool und ich denke, wir haben mehr Magie als jede andere Show. Wir hatten einige wirklich coole Kämpfe mit Monstern und einige wirklich coole Kämpfe mit Menschen. Aber für uns liegt die Seele der Show in den Charakteren, und ich bin so froh, dass wir die Besetzung hatten, die wir hatten, weil so etwas nicht sehr oft vorkommt.

Entgegen zahlreicher Fan-Befürchtungen scheinen die Serienmacher mit der Besetzung ins Schwarze getroffen zu haben, wie einige Reaktionen von Leuten, die bereits das Vergnügen hatten, die Serie in frühen Vorführungen zu sehen, belegen. In diesen melden sich auch einige ehemalige Zweifler zu Wort und geben an, dass die Performance der Schauspieler „großartig sei“. Vor allem Anya Chalotra als Yennefer von Vengeberg und MyAnna Buring als Tissaia de Vries sollen herausstechen, während Henry Cavill als Geralt von Riva eine außerordentlich gute Figur machen soll. Die Show wird als gut besetzt, intelligent strukturiert und toll inszeniert beschrieben. Auch die Kämpfe werden gelobt. „Die Kampfchoreografie ist verrückt. Der erste Kampf, in den Geralt gerät, ist auf wunderschöne Weise brutal. Die Mischung aus Schwertkampf und Geralts Zeichen ist Perfektion“, schreibt einer der frühen Zuschauer.

Netflix wird die erste Staffel von The Witcher weltweit am 20. Dezember 2019 verfügbar machen. Wie bei allen Netflix-Exklusivserien, werden auch hier alle Folgen direkt verfügbar sein.