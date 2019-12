GG-User-Adventskalender 2019 // Update: 15/24 Türchen verfügbar

Ab sofort steht euch der zweite GamersGlobal-User-Adventskalender zur Verfügung, dessen erstes Türchen folglich am heutigen Tag geöffnet werden kann. Bis zum 24. Dezember wird euch jeden Tag ein neuer Inhalt präsentiert (beziehungsweise hin und wieder auch mehrere), sodass euch in der Summe etwas mehr als 24 kleine Überraschungen erwarten. Andeuten, um welche Inhalte es sich handelt, werden wir an dieser Stelle natürlich nicht. Seid jedoch versichert, dass abermals versucht wurde, euch möglichst viel Abwechslung zu bieten.

✱ User-Adventskalender auf gamersglobal.org aufrufen

Da der Kalender nicht im GamersGlobal-System integriert ist, ist es nicht möglich, die einzelnen Türchen-Inhalte direkt zu kommentieren oder zu tracken. Für diesen Zweck steht euch die Kommentarfunktion unter dieser News zur Verfügung – die teilnehmenden User freuen sich mit Sicherheit über Wortmeldungen –, die im Kalender stets an der gleichen Stelle verlinkt ist, sodass ihr bei Bedarf problemlos wechseln und euch zu den jeweiligen Inhalten austauschen könnt. Bitte beachtet ferner, dass ihr einen modernen Browser benötigt sowie JavaScript zulassen solltet, um den Kalender und dessen Inhalte so betrachten zu können wie es gedacht ist.

Ein großes „Danke!“ geht an alle User, die sich die Zeit genommen haben, um Inhalte für dieses Community-Projekt beizusteuern und somit für reichlich Abwechslung gesorgt haben. Um welche Userinnen und User es sich im Detail handelt, erfahrt ihr hinter jedem Türchen samt Verlinkung zum GG-Account sowie zum Abschluss der Aktion, bei der alle Inhalte zusammengefasst und verlinkt werden.

Und jetzt: Viel Spaß beim täglichen Öffnen eines Türchens und beim Stöbern in bereits zugänglichen Inhalten! Lasst es uns wissen, wie euch das Projekt im Allgemeinen sowie die einzelnen Inhalte im Speziellen gefallen.