Phoenix Point: Trailer macht auf den anstehenden Release aufmerksam

PC XOne PS4 Linux MacOS

Schon nächste Woche werden Snapshot Games und der Publisher Koch Media das Taktik-Spiel Phoenix Point für Windows und Mac veröffentlichen. Auf den anstehenden Release stimmt das Studio die Fans mit einem Launch-Trailer ein, den ihr euch weiter unten anschauen könnt.

Phoenix Point versetzt euch in eine Welt, in der nach einer globalen Umweltkatastrophe ein Virus namens Pandora nach und nach alles Leben und den Großteil der Menschen in abscheuliche Mutanten verwandelte. Die Überlebenden haben sich zu kleinen Enklaven zusammengeschlossen, die allerdings durch ihre Ideologien und die Entfernung voneinander getrennt sind. Während immer mehr mutierende Außerirdische die Welt bedrohen, starten die Überlebenden das Phoenix-Projekt, einen alten Notfallplan für globale Katastrophen, der das Fortdauern der Menschheit sicherstellen soll. Ihr seid der Leiter des Projekts und müsst von eurer Basis aus Forschungen betreiben, neue Technologien entwickeln und die Planung der Operationen übernehmen. Dabei habt ihr die Wahl, durch Diplomatie Allianzen mit anderen Enklaven zu schließen, um den Planeten zu vereinen, oder die Rivalen zu vernichten. Neben Phoenix Point gibt es noch die Militaristen von New Jericho, die mystischen Jünger von Anu und die Technophilen von Synedrion, die jeweils einzigartige Belohnungen und Bedrohungen für die Gegner bieten. Wie ihr mit diesen Fraktionen verfahrt, ist allerdings euch überlassen.

Phoenix Point folgt dem Xcom-ähnlichen Spielprinzip, wobei ihr nicht nur Einheiten ausrüsten und befehligen, sondern auch selbst im Kampf zielen könnt. Das Zielsystem erlaubt es euch dabei, die Schwachpunkte, Waffen oder Wertsachen eurer Widersacher ins Visier zu nehmen. Das Spiel wird ab dem 3. Dezember 2019 exklusiv über den Epic Games Store erhältlich sein. Die Xbox-Version erscheint im ersten Quartal 2020. Später im Jahr soll auch die PS4-Fassung folgen.