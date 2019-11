Grim Dawn: Definitive Edition erhältlich und großer Content-Patch

PC XOne

Crate Entertainment hat kürzlich in verschiedenen sozialen Medien und bei Steam bekanntgegeben, den Hack-and-Slay-Titel Grim Dawn (Wertung im Test: 8.0) zukünftig in einer Definitive Edition anzubieten. Diese Ausgabe ist gegenüber dem Einzelkauf um 15 Prozent vergünstigt und bislang nur bei Steam gelistet. Neben dem Hauptspiel enthält sie die drei kostenpflichtigen Add-Ons Crucible, Ashes of Malmoth und Forgotten Gods, die beiden "Loyalist Items Packs" sind weiterhin nur separat erhältlich.

In der Ankündigung wird außerdem mitgeteilt, dass man weiter an der Portierung auf die Xbox arbeite, genauere Informationen sind allerdings noch nicht bekannt. Bereits am 22. September wurde zudem ein kostenloser und umfangreicher Inhaltspatch zu Grim Dawn veröffentlicht, der neben Fehlerbehebungen, Anpassungen an Gegenständen und Eigenschaften auch neue Inhalte für das Hauptspiel sowie für die Erweiterungen mitbringt. Die kompletten Patch-Notes könnt ihr in einem Beitrag im offiziellen Forum einsehen.