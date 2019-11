Mechwarrior 5 - Mercenaries: Szenario-Editor im neuen Video vorgestellt

PC

Das Entwicklerstudio Piranha Games hat seine nächsten Monat erscheinende Mech-Action-Simulation Mechwarrior 5 - Mercenaries mit einem neuen Video bedacht, in dem erstmals der Szenario-Editor in Aktion gezeigt wird. Mit diesem werdet ihr nach dem Release des Spiels in der Lage sein, eure eigenen Schlachtfelder außerhalb der Kampagne zu generieren und könnt dabei verschiedene Details, darunter den Schwierigkeitsgrad, die Art der Mission, Tageszeit, Biome (und deren Zustand), Gegnerfraktion, Wetterverhältnisse und Kartengröße bestimmen.

Ihr habt darüber hinaus hinaus die Möglichkeit, einfach den Random-Knopf zu drücken und euch ein zufälliges Szenario automatisch vom Spiel erstellen zu lassen. Sowohl die Story-Kampagne, als auch die selbst-, beziehungsweise zufallsgenerierten Szenarien sind komplett alleine, oder wahlweise auch im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern bestreitbar. Mechwarrior 5 - Mercenaries wird ab dem 10. Dezember 2019 für den PC via Epic Games Store erhältlich sein.