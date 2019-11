Vampire the Masquerade - Coteries of New York auch für XOne & PS4, PC-Release etwas später

PC Switch XOne PS4

Nachdem es Mitte vergangenen Monats seitens des Entwicklerstudios Draw Distance hieß, dass Gespräche über eine mögliche Veröffentlichung des 3D-Action-Adventures Vampire the Masquerade - Coteries of New York für die Xbox One und die PS4 geführt werden, konnten die Entwickler und der Publisher Paradox Interactive die Umsetzung nun auch offiziell bestätigen.

Vampire the Masquerade - Coteries of New York wird somit für alle wichtigen aktuellen Plattformen verfügbar sein. Die Umsetzungen für die Xbox One, die PS4 und die Nintendo Switch sollen im ersten Quartal nächsten Jahres folgen. Ob der Release auf allen drei Plattformen zeitgleich erfolgt, ist noch unklar. Der Release der PC-Version wurde derweil um ein paar Tage nach hinten verschoben. Ursprünglich sollte der Titel am 4. Dezember 2019 erscheinen. Nun wird die Veröffentlichung erst am 11. Dezember 2019, via Steam und GOG.com erfolgen.

Bei Vampire the Masquerade - Coteries of New York handelt es sich um ein atmosphärisches narratives Spiel, in dem ihr aus einer Reihe verschiedener Clans einen Vampir auswählt und mit diesem in New York versucht inmitten eines wachsenden Konflikts zwischen der Camarilla und den Anarchen euren eigenen Vampir-Zirkel aufzubauen. Im Verlauf des Spiels müsst ihr unterschiedliche Quests erledigen, die Loyalität verschiedener NPCs gewinnen und wichtige Entscheidungen treffen, die den Fortlauf der Geschichte bestimmen. Laut Draw Distance sollen diese Entscheidungsfreiheiten und die Tatsache, dass jeder spielbare Vampir mit seinen eigenen einzigartigen Disziplinen (Skills), sowie unterschiedlichen ethischen Ansätzen für bestimmte Themen und Dialoglinien aufwartet, dem Titel einen hohen Wiederspielbarkeitswert verleihen.

Passend zur Bestätigung des Xbox-One- und des PS4-Ports hat Draw Distance auch einen neuen Trailer auf den Weg gebracht, der euch alle Gefährten im Spiel vorstellt, die ihr im Storyverlauf kennenlernen und anheuern könnt. Den Clip könnt ihr euch im Folgenden anschauen: