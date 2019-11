Wochenend-Lesetipps 48/2019: Half-Life und der Krieg der Spiele

PC

Die Ankündigung eines neuen Half-Life sorgte für nicht wenig Diskussionsstoff, da es "nur" für VR kommen soll. Daher gibt es diese Woche aus dem GamersGlobal-Archiv einen Report zum Original von 1998 und wir stellen uns die Frage, ob der große VR-Durchbruch bevorsteht. Dazu zwei schöne Interviews und ein zum Thema Half-Life passendes Video. Als besonderes Fundstück wartet ein Kommentar über Dienste wie Google Stadia.

Interview mit Winnie Forster über die Entstehung von “Atari: Kunst und Design der Videospiele”

videospielgeschichten.de vom 27.11.19, von André Eymann

In diesem Interview wird noch mehr über das Buch "ATARI: Kunst und Design der Videospiele" berichtet und wie es entstanden ist. Einer der Hauptverantwortlichen sollte insbesondere den Retro-Fans bekannt sein.

"Winnie Forster ist Journalist, Verleger und Fachmann für digitale Medien. Geboren im Jahr der Mondlandung und mit Telespiel und Heimcomputer gewachsen, startet er 1990 beim IT-Verlag Markt & Technik, ist leitender Redakteur beim legendären PowerPlay-Magazin und Mitgründer von Video Games, dann Gesellschafter und Redaktionsleiter des Cybermedia Verlags. Dessen Man!ac bringt er schon Mitte der 90er-Jahre ins WWW, realisiert für IDG 2000/2001 GamePro-Prototypen, gehört zehn Jahre lang zum Team der Bravo Screenfun und seit 2013 der RetroGamer. Mit seinem Fachverlag Gameplan produziert Winnie Bücher zu Ästhetik, Technik und Geschichte der Computer- und Videospiele, die nicht nur in Deutschland gelesen und zitiert werden.

Wir konnten mit Winnie über sein neuestes Gameplan-Werk 'Atari: Kunst und Design der Videospiele' sprechen und wollten gern wissen, wie man ein gutes Buch noch besser machen kann."



Interview: "Die Liebe für den Flight Simulator war immer da"

golem.de vom 29.11.19, von Peter Steinlechner

Mit freundlicher Empfehlung des GG-Users TSH-Lightning gibt es hier ein Interview des Entwicklers Jörg Neumann, der für den neuesten Flight Simulator verantwortlich ist. "Der aus Deutschland stammende Entwickler Jörg Neumann ist bei Microsoft für die Entwicklung des neuen Flight Simulator zuständig. Neumann hat zuvor unter anderem bei einem von Chris Roberts (Star Citizen) gegründeten Studio namens Digital Anvil gearbeitet, das im Jahr 2000 von Microsoft gekauft wurde - so kam Neumann zu dem Softwarekonzern. Der Flight Simulator entsteht für Windows-PC und Xbox One in einer Kooperation zwischen Microsoft und dem französischen Entwicklerstudio Asobo. Einen Erscheinungstermin gibt es noch nicht."

Steht der große Durchbruch von Virtual Reality unmittelbar bevor?

derstandard.at vom 28.11.19, von Daniel Koller

"Virtual Reality – seit Jahren soll eine neue Ära des Gamings beginnen. Passiert ist dies aber bis heute nicht. Zwar weist die Plattform ein stabiles Wachstum auf, trotzdem ist die virtuelle Realität immer noch ein Nischenthema. Welche Rolle VR bei den anstehenden Konsolengenerationen spielen wird, ist offen. Sony soll für die Playstation 5 ein neues Headset in Planung haben, während Microsoft zumindest bei der Xbox mit dem Thema abgeschlossen hat. Allerdings stehen 2020 zwei neue Spiele an, die VR tatsächlich ordentlich voranbringen könnten." Angeheizt von der Ankündigung von Half-Life - Alyx geht hier der Autor der Frage nach ob sich VR in naher Zukunft durchsetzt.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Kultklassiker, Folge 8 Half-Life Report

gamersglobal.de vom 11.8.13, von Tim Gross

Half-Life ist ja gerade so dauerpräsent auf den Spieleseiten, dass wir an dieser Stelle einen wunderbaren Report zum Klassiker zeigen wollen. "Ein junger Mann steht in einem ungemütlichen, fahrerlosen Zug. Brillenträger, Ende 20, frisch von der Uni. Alles an ihm sagt: unauffällig. Er versucht die Zeit auf dem Weg zur Arbeit totzuschlagen, betrachtet die Umgebung durch verblüffend saubere Fenster. Nach einer gefühlten Ewigkeit und etlichen – mehr oder weniger langweiligen – Informationen aus unsichtbaren Lautsprechern hält der Zug an einer kalten Plattform, der Mann wird von der bewaffneten Security angesprochen. Nichts Wichtiges. Er geht weiter, lässt sich eine erschreckend dicke Sicherheitstür öffnen und betritt eine beeindruckende Eingangshalle. Seinen Arbeitsplatz. Sieht toll aus hier, und sogar die Kollegen grüßen einen. Just heute soll ein lange geplantes Experiment starten, bei dem unserem Zuspätkommer eine wichtige Rolle zuteil wird. Leicht verwirrt stapft er los, legt in der geräumigen Umkleide seinen Schutzanzug an, geht an der Kantine vorbei und macht sich an die Arbeit. Ein ganz normaler Mensch, mit dem man sich als Spieler identifizieren kann.

Tatsächlich ist Half-Life ein Paradebeispiel für Immersion."

Fundstück: Der neue Krieg der Spiele (Kommentar)

4players.de vom 07.06.19 + Update vom 21.11.19, von Jörg Luibl

Anlässlich von Google Stadia gibt es nicht nur einen Report über Spiele-Flatrates, sondern auch einen älteren, aber überarbeiteten Kommentar von Jörg Luibl über dieses Thema. "Google hat mit Stadia seine Zukunft der Spiele vorgestellt, in der wir alles bei permanenter Internetverbindung streamen. Aber ich reibe mir als Zocker alter Schule verwundert die Augen. Nein, nicht weil wir in Deutschland auf Platz 31 der weltweit schnellsten Internetzugänge stehen. Nur 2,6 Prozent aller stationären Breitbandanschlüsse sind hierzulande übrigens mit Glasfaser verbunden - da ist selbst Rumänien weiter...

Aber was ist das bitte für ein Portfolio zum Start? Zwei kleine exklusive Spiele? Get Packed und Gylt von Tequila Works? Das soll kurz vor der E3 euer Angebot als neues "Netflix der Spielewelt" sein? Apple startet seinen Abo-Dienst Arcade im Herbst immerhin mit 100 exklusiven Spielen, hat mit Hironobu Sakaguchi, Ken Wong und Will Wright echte Prominenz verpflichtet. Oder hat euch THQ Nordic schon alle Lizenzen und Microsoft alle Studios weggekauft? Wofür bezahlt ihr eigentlich Jade Raymond?

Aber diese polternde Häme ist fehl am Platz, denn.."

Im Video: What's in the Box? - Test Film 2009

2009 tauchte ein Video auf, welches zunächst für eine virale Werbekampagne gehalten wurde, um auf Half-Life 3 oder Half-Life 2 - Episode 3 aufmerksam zu machen. Wie sich herausstellte hatte Valve jedoch nichts mit dem durchaus sehenswerten Kurzfilm zu tun.

Wenn ihr ebenfalls auf interessante Beiträge oder besonders gute Videos gestoßen seid, freuen sich die Autoren Necromanus und Q-Bert über eine Nachricht.