Athlon Games: Offenbar The Telltale Batman Shadows Edition geplant

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 iOS Android

Batman - The Telltale Series - Staffel 1 - Episode 1 - Reich der Schatten ab 12,88 € bei Amazon.de kaufen.

Nach der Wiederauferstehung von Telltale Games durch LCG Entertainment ist offenbar geplant, in enger Zusammenarbeit mit Athlon Games eine Batman Shadows Edition auf den Markt zu bringen. Einen entsprechenden Hinweis liefert die Datenbank des australischen Classification Boards. Der Eintrag wurde am gestrigen Donnerstag, den 28. November 2019, erstellt. Eine offizielle Ankündigung steht bisher zwar noch aus, dürfte aber in Kürze erfolgen.

Konkrete Details, was in der Batman Shadows Edition steckt, liefert der Eintrag zwar nicht, vermutlich wird es sich hier aber um eine Art „Complete Edition“ mit den beiden bisher veröffentlichten Batman-Staffeln Batman - The Telltale Series (Testnote: 8.5) und Batman - The Enemy Within (im Test) handeln. Was die Shadows Edition kosten wird, ist noch nicht bekannt.