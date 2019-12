Pathfinder - Kingmaker: Sequel Wrath of the Righteous angekündigt [U.]

andere

Update vom 6. Dezember, um 11: 00 Uhr

Inzwischen hat Owlcat Games die Eulenkatze aus dem Sack gelassen: Das nächste Projekt des Moskauer Teams heißt Pathfinder - Wrath of the Righteous und ist somit doch eine Fortsetzung ihres Gruppen-RPGs Pathfinder - Kingmaker, die dem Universum des Pen-and-Papers Pathfinder treu bleibt.

Pathfinder - Wrath of the Righteous wird keine direkte Fortsetzung des Erstlings, soll aber die Kernelemente von Kingmaker vertiefen und erweitern, etwa mit mehr Klassen und den neuen Aufstieg zu einem Mythischen. Die Spieler können so zu mächtigen, mythischen Helden werden, beispielsweise einem unsterblichen Lich mit einer Armee von Untoten. Engel beschwören dagegen himmlische Verbündete und setzen ihren Feinden mit göttlichem Zorn in Form von Blitzen zu. Trickster wiederum treiben ihren Schabernack auf die Meta-Ebene, wenn sie die im Hintergrund berechneten Würfelergebnisse für Proben verändern. Der gewählte Pfad des Mythischen soll dabei große Auswirkungen auf die Figuren und die Story mit sich bringen.

Die Handlung von Pathfinder - Wrath of the Rigtheous basiert auf der gleichnamigen Kampagne für das Pen and Paper: Die Welt der Sterblichen ist von der Belagerung durch Dämonen gezeichnet und die Helden fechten ihren persönlichen Kampf zwischen Gut und Böse aus. Neben den Neuerungen sollen auch eine verbesserte Grafik und ein den dämonenversuchten Wüsten und belagerten Kreuzritter-Städten angemessener visueller Stil Wrath of the Righteous von Kingmaker abheben.

Auf erzählerischer Ebene wird erneut der bekannte Games-Autor Chris Avellone (Baldur's Gate, Planescape: Torment, Tyranny) wird mit dem Story-Team des Entwicklers zusammenarbeiten. Beim Kernteam von Owlcat Games erfüllt wie beim Vorgänger Alexander Mishulin seine Rolle als Creative Director und Alexander Komzolov die Funktion des Lead Writers.

Zu welchem Zeitpunkt und auf welchen Plattformen Pathfinder - Wrath of the Righteous erscheinen soll, gab Owlcat Games noch nicht bekannt.

Originalmeldung vom 29. November, um 11:25 Uhr

Owlcat Games arbeitet nach dem Oldschool-RPG Pathfinder - Kingmaker an einem neuen Titel. Wie die Entwickler auf Facebook mitteilen, steht die Ankündigung ihres nächsten Spieles kurz bevor.

Im Zuge dessen startet das Team eine "Gralsjagd" als Social-Media-Kampagne. Im Gegenzug für Interaktionen mit Posts, die den Hashtag #grail_hunting tragen, will das in Moskau ansässige Studios weitere Hinweise zum neuen Titel preisgeben. Die Schnitzeljagd gerade mit dem heiligen Gral zu assoziieren könnte schon ein Hinweis sein, dass Owlcat Games nicht wieder mit der Lizenz zum Pen&Paper-Universum von Pathfinder arbeitet, sondern das Setting für das neue Spiel mit der Artus-Sage verbunden ist – wenn es sich nicht um eine falsche Fährte handelt. Bereits in Pathfinder - Kingmaker zogen Spieler nicht nur mit ihrer Party kämpfend durch die Lande, sondern verwalteten ihre eigene Baronie auf einer Strategiekarte. Der Sprung zum eigenen Königreich und der Tafelrunde wäre also kein allzu großer.