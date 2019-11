Pathfinder - Kingmaker: Entwickler Owlcat arbeitet an neuem Titel

PC Linux MacOS

Owlcat Games arbeitet nach dem Oldschool-RPG Pathfinder - Kingmaker an einem neuen Titel. Wie die Entwickler auf Facebook mitteilen, steht die Ankündigung ihres nächsten Spieles kurz bevor.

Im Zuge dessen startet das Team eine "Gralsjagd" als Social-Media-Kampagne. Im Gegenzug für Interaktionen mit Posts, die den Hashtag #grail_hunting tragen, will das in Moskau ansässige Studios weitere Hinweise zum neuen Titel preisgeben. Die Schnitzeljagd gerade mit dem heiligen Gral zu assoziieren könnte schon ein Hinweis sein, dass Owlcat Games nicht wieder mit der Lizenz zum Pen&Paper-Universum von Pathfinder arbeitet, sondern das Setting für das neue Spiel mit der Artus-Sage verbunden ist – wenn es sich nicht um eine falsche Fährte handelt. Bereits in Pathfinder - Kingmaker zogen Spieler nicht nur mit ihrer Party kämpfend durch die Lande, sondern verwalteten ihre eigene Baronie auf einer Strategiekarte. Der Sprung zum eigenen Königreich und der Tafelrunde wäre also kein allzu großer.