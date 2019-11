Cyberpunk 2077: Infos zu Spielzeit, Loot, Spielwelt & vielem mehr

PC XOne PS4

Auf Reddit hat der User shavod zahlreiche neue Informationen zu CD Projekt Reds kommendem Hype-Rollenspiel Cyberpunk 2077 (zur Gamescom-Preview) bekannt gegeben. Die Erkenntnisse hat er aus einer Frage-und-Antwort-Runde mit den Entwicklern bei einem Besuch in deren Studio gewonnen. Beispielsweise wurde ihm eine ungefähre Angabe zur Spielzeit gemacht, diese ist wohl etwas kürzer als The Witcher 3 - Wild Hunt (im Test, Note: 8.5), bei dem nach etwa 50 Stunden der Abspann lief. Cyberpunk 2077 soll aber einen deutlich höheren Wiederspielwert bieten.

Dieser soll unter anderem durch die Struktur der Nebenquests geboten werden. Anders als in The Witcher 3 werden diese stärker miteinander verwoben sein und sich auch auf den Verlauf anderer Missionen auswirken. So könnt ihr euch durch eine Entscheidung in einer Quest eine andere komplett über den Haufen werfen. Durch eure Handlungen kann es euch auch passieren, dass gewisse Bereiche der Stadt nur noch zu einem Teil besuchbar sind. Komplett gesperrt werden soll aber kein Abschnitt.

Interessant ist die Planung der Entwickler in Sachen "nutzloses" Loot. In Rollenspielen ist es bekanntermaßen Usus, dass ihr viel Beute findet, mit der ihr nichts anfangen könnt. Das soll in Cyberpunk 2077 zwar auch der Fall sein, man wolle aber darauf achten, dass das nicht überhandnimmt. Allerdings wäre eine Welt, in der erledigte Gegner nur Objekte mit sich führen, die hilfreich für den Spieler sind, einfach nicht glaubhaft.

Laut shavod wird es zudem möglich sein, Night City auch nach dem Abschluss der Story weiter zu erkunden. In welcher Weise, das haben die Entwickler noch für sich behalten. Sie gaben aber zumindest an, dass sie einen coolen Weg dafür gefunden hätten, der Spieler überraschen wird.

In Sachen Anpassungsmöglichkeiten haben die Entwickler ein paar kleinere Info-Häppchen veröffentlicht. Während sie sich zum Thema Auto-Tuning verdächtig bedeckt gehalten haben, soll die Wohnung von V sich je nach euren Entscheidungen im Spiel verändern. Eine neue Behausung kaufen wird aber nicht möglich sein.

Wenn ihr tatsächlich mal die Grenzen der Spielwelt erreicht, dann soll euch Cyberpunk 2077 organisch zurückdrängen, wie es bei The Witcher 3 auch der Fall war. Der Tag-Nacht-Wechsel sowie das Wetter werden sich auf das Verhalten der Bürger auswirken, Nachts sind weniger Menschen auf der Straße und bei Regen fliehen sie unter ein Vordach, wenn sie keinen Regenschirm haben. Und nachdem Night City so ein hartes Pflaster ist, wird die Polizei nicht jedes kleine Verbrechen direkt verfolgen. Einen Passanten verprügeln kann also schon mal ohne Konsequenzen sein. Außerdem soll es ein paar Sexszenen im Spiel geben, laut shavod meinten die Entwickler, deren Menge würde "jeden zufriedenstellen". Natürlich wurden diese auch im Motion-Capturing-Verfahren aufgenommen. Wie das wohl im Studio ausgesehen hat...

Im Reddit-Beitrag finden sich noch viele weitere Informationen zu Cyberpunk 2077, in den Quellen ist der ausführliche Text verlinkt.