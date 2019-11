Codemasters übernimmt Project-Cars-Entwickler Slightly Mad Studios

PC XOne PS4

Project Cars 2 ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Project Cars 2 ab 29,95 € bei Amazon.de kaufen.

Der englische Entwickler und Publisher Codemasters will seine Kompetenzen auf dem Gebiet der Rennspiele offenbar weiter ausbauen. Gestern gab die Firmenleitung bekannt, dass man die Produzenten der Rennspiel-Serie Project Cars, Slightly Mad Studios, aufgekauft habe. Das Team und deren Projekte werde mitsamt des Studios in London ins Codemasters-Unternehmen eingegliedert, erklärte deren CEO Frank Sagnier und ergänzt in Hinblick auf die gemeinsame Leidenschaft beider Firmen für Rennsimulationen: „Da im Jahr 2020 mehr Streaming-Dienste auf dem Markt starten und die nächste Generation von Konsolen auf den Markt kommt, ist dies der perfekte Zeitpunkt für Codemasters, um den nächsten Schritt zu tun.“

Bei den Slighty Mad Studios arbeitete man zuletzt an Project Cars 3 und einem noch nicht enthüllten Spiel zu einem Hollywood-Blockbuster, bei dem es sich den Gerüchten nach um Fast & Furious handeln soll. Zuletzt hatte man Anfang 2019 angekündigt, an einer eigenen Konsole mit 4k- und VR-Support zu arbeiten, deren Patent jedoch kurz danach wieder aufgelöst wurde, nachdem sich die Investoren unerwartet zurückgezogen hatten.

Die Slightly Mad Studios entstanden Anfang des Jahrtausends aus einem kleinen Modding-Team für Formel-1-Simulationen um Ian Bell, bevor dieser das Studio Blimey Games gründete und an den Titeln GTR, GTR 2 und GT Legends arbeitete. Als der Publisher und Mutterkonzern 10tacle im Jahr 2009 Insolvenz anmeldete, wurde das Team neu firmiert und Slighty Mad Studios getauft. Die ersten Projekte waren die für Electronic Arts entwickelten Need for Speed Shift und Need for Speed Shift 2 - Unleashed. 2015 erschien der per Crowdfunding finanzierte erste Teil von Project Cars, der zu einem Millionen-Seller wurde. 2017 folgte die Fortsetzung Project Cars 2. Nun wird der Name Slightly Mad Studios aus dem Markenregister verschwinden, Gründer Ian Bell wird seine Karriere beim ruhmreichen Entwickler Codemasters (gegründet 1986) fortsetzen.