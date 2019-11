Five Nights at Freddy’s 1 bis 4 ab morgen auch für Konsolen // Trailer

PC Switch XOne PS4

Am morgigen Freitag, den 29. November 2019, werden Scott Cawthon und das Clickteam die bisher ausschließlich nur für den PC erhältliche Horror-Adventure-Spielreihe Five Nights at Freddy's auch für die Xbox One und die Nintendo Switch veröffentlichen. Für die PS4 gibt es zwar laut dem Studio noch keinen Termin, diese soll aber ebenfalls in Kürze erscheinen.

Konkret geht es um Five Nights at Freddy's, Five Nights at Freddy's 2, Five Nights at Freddy's 3 und Five Nights at Freddy's 4, die laut den Entwicklern ohne Abstriche auf die Konsolen portiert und in Hinblick auf die Steuerung an die Eigenheiten der drei Plattformen angepasst wurden. Ihr könnt die Spiele auf eurem Gerät also mit dem dazugehörigen Controller genießen. Einen Trailer, der euch auf den Launch einstimmt, könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: