Deutscher Computerspielpreis: Neue Kategorien und weitere Neuerungen

„[Wir werden] den Deutschen Computerspielpreis konzeptionell so weiterentwickeln, dass er dazu beiträgt, die gesamte Branche in Wirtschaft und Gesellschaft noch stärker zu verankern.“ – so die Aussage von Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, mit Hinblick auf die jüngst vorgestellten Neuerungen rund um den Preis und dessen Vergabe.

Neben zusätzlichen Bundesmitteln wurde von den Verantwortlichen – dem Verband der deutschen Games-Branche sowie der Bundesregierung vertreten durch die Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur – auch eine neue Vereinbarung unterzeichnet, die die Basis schaffen soll „für eine Weiterentwicklung des Preises und der nächsten Verleihung“.

Geregelt wird mit dieser Vereinbarung (siehe dieses 24 Seiten umfassende PDF) unter anderem, welche Spiele bewerbungsberechtigt sind, welche Qulitätskriterien gegeben sein müssen, wie sich die Jury zusammensetzt, das Auswahlverfahren abläuft oder wie die Preisgelder verwendet werden (insgesamt stehen 590.000 Euro zur Verfügung).

Ebenfalls aufgeführt werden die ingsesamt 15 Kategorien, in denen Preise vergeben werden. Dazu gehören nicht nur erweiterte Rubriken wie zum Beispiel „Beste Innovation und Technologie“, sondern auch gänzlich neue, zu denen unter anderem „Bestes Studio“, „Bestes Expertenspiel“ und „Spielerin/Spieler des Jahres“ gehören. Die beiden Letztgenannten werden in der aktuellen Vereinbarung wie folgt beschrieben:

Bestes Expertenspiel

In der Kategorie „Bestes Expertenspiel“ wird das besondere digitale Spiel aus Deutschland gewürdigt, das spezielle Zielgruppen und Interessensgebiete anspricht, ungewöhnliche Spielkonzepte umsetzt oder in Teilmärkten herausragend erfolgreich ist. Insbesondere sollen Simulationen, Strategiespiele und andere komplexe digitale Spiele hier ausgezeichnet werden.

Spielerin/Spieler des Jahres

Mit dem undatierten Preis „Spielerin/Spieler des Jahres“ werden eSportler, Let's-Player oder (einfache) Spieler ausgezeichnet, die sich mit besonderen Leistungen hervorgetan haben. Dies kann eine spielerische Leistung, aber auch ein Engagement für das Medium Games, die Community oder die Gesellschaft insgesamt sein. Eindeutige Bezüge zu Computer- und Videospielen müssen in jedem Fall gegeben sein.

Nachfolgend alle Preiskategorien in der Übersicht:

Bestes Deutsches Spiel

Bestes Familienspiel

Nachwuchspreise: Bestes Debut und Bester Prototyp

Beste Innovation und Technologie

Beste Spielewelt und Ästhetik

Bestes Game Design

Bestes Serious Game

Bestes Mobiles Spiel

Bestes Expertenspiel

Bestes Internationales Spiel (undotiert)

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel (undotiert)

Spielerin/Spieler des Jahres (undotiert)

Bestes Studio

Sonderpreis der Jury (undotiert)

Publikumspreis (undotiert)

Die nächste Verleihung des Deutschen Computerspielpreises findet am 27. April 2020 in München statt. Felix Falk, Geschäftsführer des game-Verbandes, sieht der Zukunft des Preises positiv entgegen: