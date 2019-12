Gewinner der Premium-Verlosung im November 2019

Nicht mehr lange, dann heißt es "Hallo 2020!". Davor jubeln aber alle Premium-User, denn wir haben wieder einmal verlost. Heute gab es Dead Cells, Atelier Lulua und Ghost Recon Breakpoint.

So langsam fängt es an zu weihnachten. Zumindest ist der Dezember angebrochen, die Renntiere zwitschern und es duftet nach Zimt. Oder so ähnlich zumindest. Und auch, wenn es noch etwas braucht, bis der Weihnachtsmann Geschenke unters Volk bringt, so wollten wir doch keinen Tag länger warten. Also haben wir einmal mehr unter allen Premium-Usern (natürlich haben auch Gold-, Platin-, und Diamant-User automatisch an der Verlosung teilgenommen) drei Spiele verlost. Nachfolgend findet ihr all jene Abonennten, die sich in den kommenden Tagen auf Besuch vom Postboten freuen dürfen:

SID Kidd64 (Abonnent seit Oktober 2018) gewinnt Dead Cells (PS4)

(PS4) Fawks (Abonnent seit März 2019) gewinnt Atelier Lulua - The Scion of Arland (Switch)

(Switch) Madrakor (Abonnent seit November 2011) gewinnt Ghost Recon Breakpoint (PC)

Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass dies nur ein kleines Goodie ist. Die eigentlichen Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft sind wesentlich vielfältiger, darunter das Ansehen der Stunde der Kritiker und "faire Werbefreiheit" ohne Adblocker. Welche Vorteile es sonst noch gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.