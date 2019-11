Assassin's Creed - The Rebel Collection: Termin für Switch steht fest

Switch

Assassin's Creed 4 - Black Flag ab 14,95 € bei Amazon.de kaufen.

Ubisoft hat einen Veröffentlichungstermin für die Switch-Version der Assassin's Creed - The Rebel Collection bekannt gegeben. Diese wird demnach schon nächste Woche, ab dem 6. Dezember 2019, für die Hybridkonsole digital über eShop und im Handel erhältlich sein. In der Sammlung sind die beiden Spiele Assassin’s Creed 4 - Black Flag (Testnote: 8.0) und Assassin’s Creed Rogue (Testnote: 7.5), sowie alle dazu veröffentlichten Download-Inhalte enthalten. Der Multiplayer-Modus aus Assassin’s Creed 4 - Black Flag wird hingegen nicht verfügbar sein.

Die beiden Spiele werden einige Switch-exklusive Features bieten. So wird es neben dem üblichen Handheld-Modus auch ein Touchscreen Interface und Unterstützung für die HD Rumble-Funktion geboten. Zudem wird das Zielen mit der Bewegungssteuerung ermöglicht.

In beiden Spielen verschlägt es euch in das 18. Jahrhundert. Doch während ihr in Black Flag als Gesetzloser junger Kapitän Edward Kenway in der Karibik auf der Suche nach Ruhm und Reichtum in einen Konflikt zwischen Assassinen und Templern verwickelt werdet, schlüpft ihr in Rogue in die Haut des Assassinen Shay Patrick Cormac, der die Seiten wechselt und auf der Suche nach Rache als Templer Jagd auf die Bruderschaft der Assassinen macht.