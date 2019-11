Saturn und Amazon: Xbox One S - All Digital Edition jetzt ab 89 Euro [Upd.]

XOne

Update: Der Preis ist ab sofort für Saturn-Card-Besitzer (kostenlose Registrierung) gültig und wird im Warenkorb automatisch mittels Rabatt angepasst. Wer mittels PayDirekt zahlt, spart weitere 10 Euro. Mittlerweile sind auch Amazon.de (Partnerlink) und Otto.de mitgezogen und bieten die Konsole jeweils für 99 Euro an.

Der Black Friday steht bevor und steht wie immer im Zeichen zahlreicher Schnäppchen. Nachdem es bei Aldi seit gestern ein PS4-Bundle mit zwei Controllern für 199 Euro gibt, ist mittlerweile auch ein interessantes Angebot für Microsofts Xbox bekannt. Bei Saturn erhaltet ihr im Rahmen des Black Weekends die weiße Xbox One S - All Digital Edition (1 TB) für 99 Euro. Dabei handelt es sich um die Konsole ohne UHD-Laufwerk, die, wie der Name schon andeutet, ganz auf das digitale Spieleerlebnis setzt. Im Bundle sind neben einem Controller auch ein Spielepaket aus Sea of Thieves, Minecraft und Fortnite (Legendary Rogue Spider Knight Skin und 2000 V-Bucks) plus ein Monat Xbox-Live-Gold enthalten. Der Preis, der bereits im Vorfeld durchgesickert ist, soll laut Produktseite heute ab 21 Uhr im Online-Shop gelten und ab morgen bundesweit auch in den Saturn-Filialen vor Ort.

Wenn ihr bei diesem Angebot zuschlagt, solltet ihr auf jeden Fall auch die aktuelle Microsoft-Aktion nutzen, bei der ihr für einen Euro drei Monate den Xbox Game Pass Ultimate bekommt (nur für Neukunden), womit ihr neben Xbox-Live-Gold auch Zugriff auf alle Game-Pass-Spiele für Konsole und PC habt. Falls ihr an einer Xbox One S mit Laufwerk interessiert seid, findet ihr aktuell zahlreiche Bundles unter anderem mit zwei Controllern oder Star Wars Jedi - Fallen Order für 170 Euro bei diversen Händlern wie Amazon (Partnerlink) oder Saturn.

Falls weitere Shops wie Amazon bei dem 99 Euro Angebot für die Xbox One S - All Digital Edition mitziehen, erfahrt ihr es hier auf GamersGlobal. Relativ sicher ist bereits, dass auch Otto.de den gleichen Preis zum Black Friday anbieten wird.