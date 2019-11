TGA 2019: Angeblich Enthüllung von Batman - Arkham Legacy geplant

PC 360 PS3 WiiU iOS Android

Dass Warner Bros. Games Montreal an zwei Projekten im DC-Universum arbeitet, ist bereits seit 2015 bekannt. Während Gerüchte über ein mögliches Superman-Spiel bisher unbestätigt blieben, gab es im letzten Jahr durch die von Warner Bros. veröffentlichten Jobangebote Hinweise darauf, dass zumindest eines der beiden Titel ein neues Batman-Spiel sein wird. Im vergangenen Monat tauchte auch ein möglicher Name auf - Batman - Arkham Legacy. Nun meldete sich ein weiterer Insider zu Wort und dieser will erfahren haben, dass der Titel auf den anstehenden Games Awards (12. Dezember 2019 in Los Angeles) offiziell vorgestellt wird.

Die Info stammt vom YouTube-Kanal „SLCMOF“, der sich dabei auf eine Quelle bezieht, die zuvor bereits das inzwischen eingestellte Batman-Spiel mit Damian Wayne als Protagonisten durchsickern ließ. Die Behauptungen des Insiders werden auch vom Arkham Channel gestützt. Bereits im September hatte Warner Bros. Hinweise auf ein neues Batman-Spiel auf Twitter gestreut und den Eindruck erweckt, als stünde die Enthüllung kurz bevor, ohne allerdings am Ende etwas anzukündigen. In rund zwei Wochen wissen wir mehr.