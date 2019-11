PS Plus im Dezember mit Titanfall 2 und Monster Energy Supercross

PC Switch XOne PS4

Sony hat die Titel bekanntgegeben, die ihr als Playstation-Plus-Mitglieder im Dezember ohne weitere Kosten im Rahmen eurer Mitgliedschaft herunterladen und spielen könnt. Ab dem 3. Dezember 2019 stehen der Ego-Shooter Titanfall 2 (GG-Test mit Note 8.0) sowie das Rennspiel Monster Energy Supercross - The Official Videogame zum Download bereit. Einen kurzen Trailer zu den beiden Spielen könnt ihr euch am Ende dieser News ansehen.

Wenn ihr euch Nioh und Outlast 2 aus dem November-Angebot bisher noch nicht gesichert habt (PS Plus im Novermber mit Nioh und Outlast 2), solltet ihr diese noch bis zum 2. Dezember 2019 eurer Bibliothek beifügen, damit ihr sie auch danach noch spielen könnt. Nach diesem Termin könnt ihr sie nicht mehr kostenfrei über PlayStation Plus beziehen.

Aktuell könnt ihr euch Playstation Plus zudem im Rahmen der Black-Friday-Angebote zu einem günstigeren Preis sichern. Sowohl im Playstation Store, als auch bei vielen Händler wie Amazon, ist die Mitgliedschaft für zwölf Monate derzeit für 44,99 Euro, statt der üblichen 59,99 Euro erhältlich.