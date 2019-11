Star Wars Jedi - Fallen Order: EA meldet Verkaufsrekorde

PC XOne PS4

Das seitens Presse und Fans gleichermaßen gefeierte Star Wars Jedi - Fallen Order (im Test) ist für Respawn Entertainment und Electronic Arts zu einem echten Verkaufserfolg avanciert. Dies gab der Publisher heute via Pressemitteilung bekannt. Konkrete Zahlen wurden zwar nicht genannt, allerdings heißt es, dass Star Wars Jedi - Fallen Order der meistverkaufte digitale Release eines Star-Wars-Spiels in den ersten beiden Wochen sei. Darüber hinaus sei es das bestverkaufte Star-Wars-Spiel von EA für den PC innerhalb des Erstveröffentlichungsfensters und das am besten bewertete Star-Wars-Spiel der aktuellen Konsolengeneration.

Vince Zampella, der Leiter von Respawn Entertainment, dankte im Namen des Studios und des Publishers den Fans für die Unterstützung. Für das Team sei es ein Traum gewesen, eine Geschichte im Star-Wars-Universum erzählen zu können und der Zuspruch der Fans sei unglaublich. Laut Zampella stehen der Star-Wars-Community angesichts der Veröffentlichung des Spiels, des Debüts von The Mandalorian auf Disney Plus und der bevorstehenden Kinopremiere von Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers besonders aufregende Zeiten bevor.

Laut Sean Shoptaw, dem Senior Vice President für Global Games & Interactive Experiences, Disney Parks, Experiences and Products bei Walt Disney, demonstriere Star Wars Jedi - Fallen Order „das fantastische Potenzial für originelle Geschichten in Star Wars-Spielen“: