Raft: Neues Inhaltsupdate erscheint im Dezember + neuer Trailer

PC

Redbeet Interactive hat für seinen Open-Sea-Survival-Titel Raft (im User-Artikel) auf YouTube mit einem Trailer das Erscheinen des Updates 10 namens The First Chapter angekündigt. Nach dem Update, das am 3. Dezember erscheinen soll, werdet ihr wesentlich mehr erklärende Hintergrundinformationen in der Spielwelt finden und so mehr darüber erfahren, warum, bis auf wenige Inseln, nur noch Wasser um euch herum ist. Zusätzlich erwarten euch noch folgende Inhalte:

Verschiedene neue Schauplätze werden hinzugefügt und warten darauf, von euch erkundet zu werden. Wie in dem Video zu sehen ist, erwarten euch dort auch kleinere Rätselpassagen.

Zwei neue, euch feindlich gesinnte, Geschöpfe haben den Weg ins Spiel gefunden: Die Bären und die "Lurker".

Die Bauoptionen wurden um Ruder, Motor und Röhrensystem ergänzt, um eine genauere Steuerung eures Bootes zu ermöglichen.

Der Receiver – ein Gerät, das euch das Aufspüren neuer Inseln ermöglicht – wurde überarbeitet und steht nun in der Version 2.0 zur Verfügung.

Außerdem verspricht der Trailer noch die ein oder andere Neuerung, ohne allzu konkret zu werden, wobei einige Informationen bereits aus einem älteren Blogeintrag bei Steam hervorgehen. Raft erhaltet ihr im Early Access bei Steam, im Rahmen des Herbstsales derzeit für reduzierte 13,99 Euro.