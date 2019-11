GG-Blitzaktion: Gewinnt The Walking Dead Definitive Series [beendet]

XOne

Die Blitzaktion ist beendet. Gewonnen hat Benni2206. Dein Preis wird in Kürze an dich verschickt!

Ursprüngliche News:

Im November 2018 war es nach mehrmonatiger Krise soweit, Telltale Games ging den Weg alles Irdischen. Das Studio wurde geschlossen, noch während die finale Staffel von The Walking Dead sich in der Produktion befand. Ursprünglich sollte sie nicht fertiggestellt werden, Publisher Skybound sprang jedoch in die Bresche und übernahm die Veröffentlichung. Und weil die Geschichte rund um Clementine nun ein Ende gefunden hat, wurde im September 2019 The Walking Dead - The Telltale Definitive Series veröffentlicht. Das Bundle umfasst nicht nur die finale Staffel des Zombie-Episodenadventures, sondern auch die vorangegangenen drei Seasons und den Mini-DLC 400 Days sowie die Extra-Serie The Walking Dead - Michonne. Zusätzlich bietet die Sammlung Bonusinhalte wie Entwicklerkommentare und eine Designkonzept-Galerie.

Dieses pralle Paket könnt ihr heute in der Blitzverlosung für die Xbox One gewinnen. Haben wir schon erwähnt, dass die Grafik ebenfalls überarbeitet wurde? Wenn ihr also bisher die emotionale Geschichte von Clementine nicht erleben konntet oder einfach nochmal alle Abenteuer in die Zombie-Apokalypse am Stück spielen wollt, dann ist das jetzt eure Chance!

Preise gewinnen ist mindestens genau so schwer wie das Überleben in einer von Untoten bevölkerten Welt. Also reicht es nicht einfach uns zu erzählen, dass ihr gewinnen wollt. Um im Lostopf zu landen, wollen wir von euch wissen, welche Waffe ihr im Falle eine Zombie-Apokalypse bevorzugen würdet. Ihr müsst nicht übermäßig kreativ werden, jede Einsendung erhält die Chance auf den Gewinn, ausgefallene Ideen machen aber Freude! Die Altersfreigabe der Sammlung ist USK 18, darum sind nur User, die ihr Alter im Profil nachgewiesen haben, teilnahmeberechtigt. Der Einsendeschluss ist der morgige Donnerstag, der 28.11.2019, um 17:59.

Wir wünschen schon einmal allen Teilnehmern viel Erfolg!