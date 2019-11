Xbox Live: Games with Gold im Dezember mit Jurassic World Evolution

XOne

Microsoft gab jüngst die letzten Games-with-Gold-Titel des Jahres 2019 bekannt. Spieler, die Xbox Live Gold oder den Xbox Game Pass Ultimate abonniert haben, erhalten demnach im Dezember Zugriff auf folgende vier Spiele: Den sammelkartenbasierten Strategietitel Insane Robots und die Dino-Zoo-Aufbausimulation Jurassic World - Evolution (im Test, Note 6.0) für Xbox One. Dazu kommen für die Xbox 360 das Action-Adventure Toy Story 3 - Das Videospiel und Castlevania - Lords of Shadow - Mirror of Fate HD (3DS-Version im Test, Note 8.5), das Intermezzo der Lords-of-Shadow-Saga. Wie üblich sind die Xbox-360-Titel durch Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar.

Xbox One:

Insane Robots - 1. bis 31. Dezember 2019

- 1. bis 31. Dezember 2019 Jurassic World Evolution - 16. Dezember 2019 bis 15. Januar 2020

Xbox 360: