Euer Interesse an Half-Life - Alyx

Die Serie ist berühmt und selbst 12 Jahre nach der letzten Veröffentlichung in aller Munde. Doch reizt euch die Anschaffung des VR-Ablegers zur Half-Life-Reihe oder lässt er euch eher kalt?

Ich werde es (wahrscheinlich) nicht kaufen, da ich kein VR habe und will. 22% Half-Life 3 würde ich kaufen, Half-Life - Alyx nicht. 20% Kein Interesse an der Serie. 13% Habe mich noch nicht entschieden, Hardware müsste ich noch anschaffen. 12% Für PSVR würde ich es (eventuell) kaufen. 10% Ich werde es (wahrscheinlich) kaufen, VR-Headset ist vorhanden. 10% Ich werde es (wahrscheinlich) kaufen und ein VR-Gerät anschaffen. 7% Ich habe es bereits vorbestellt und habe auch die dafür notwendige Hardware. 3% Ich werde es (wahrscheinlich) nicht kaufen, obwohl ich die Hardware hätte. 1% Ich habe es bereits vorbestellt, obwohl ich noch kein VR-Gerät besitze. 1% Habe mich noch nicht entschieden, Hardware hätte ich bereits. 1%

News-Update (Ergebnis):Aus Zeitgründen müssen wir in diesem Fall auf eine nähere Auswertung verzichten und präsentieren euch deswegen lediglich das Gesamtergebnis der Umfrage. Einen ausgeprägten Kaufwillen besitzen allerdings die wenigsten Umfrageteilnehmer. Das Interesse am Spiel an sich aber erscheint stärker, allerdings mangels es einigen Gamern an der notwendigen Hardware, die sie vielen Fällen auch für Half-Life - Alyx nicht bereit wären, anzuschaffen – immerhin 7 Prozent der Umfrageteilnehmer planen allerdings genau das. Interessant ist überdies, dass jeder zehnte Umfrageteilnehmer bei Verfügbarkeit für PSVR eventuell zuschlagen würde, was zumindest in Ansätzen den höheren Verbreitungsgrad der VR-Headsets von Sony andeutet.Ursprüngliche News:Bereits in der Vorwoche überraschte Entwickler Valve mit der Ankündigung von Half-Life - Alyx in gleich doppelter Hinsicht. Denn während Fans der Reihe seit der 2007 veröffentlichten, Episode 2 genannten Erweiterung zuvergeblich auf eine Fortsetzung warteten, werden mit Half-Life - Alyx lediglich Besitzer eines VR-Headsets bedient – eine Möglichkeit, die Egosicht-Action alternativ ohne VR-Gerät zu spielen, ist aktuell genauso wenig geplant wie eine Konsolenumsetzung.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch wissen, ob ihr das regulär 49,99 Euro teure und aktuell mit kleinem Rabatt auf Steam vorbestellbare Half-Life - Alyx kaufen werdet, euch dafür sogar ein VR-Gerät anschaffen wollt oder aufgrund der VR-Beschränkung darauf verzichten werdet. Wäre euer Interesse erst bei einem Half-Life 3 geweckt oder wenn Half-Life - Alyx auch ohne VR-Gerät oder alternativ auch auf Konsole via PSVR spielbar wäre? Interessiert euch die Spieleserie eventuell so oder so wenig oder erblasst sie bloß aufgrund der genannten VR-Einschränkung? Lasst uns in der unter dieser News eingebetteten Umfrage eure Antwort auf die aktuelle Sonntagsfrage wissen. Schildert uns in einem Kommentar gerne näher eure Meinung. Fühlt euch ferner wie immer frei, eure Meinung mit den anderen Usern und/ oder der Redaktion zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild, Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link