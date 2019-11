Ghost Recon - Breakpoint: Patch 1.0.3.1 veröffentlicht / Erster Raid

PC XOne PS4

Wie Ubisoft Ende Oktober 2019 bekannt gegeben hat, wolle man nach den eher verhaltenen Reaktionen auf den Taktikshooter Ghost Recon - Breakpoint (im Test, Note: 6.5) zahlreiche Anpassungen via Patch nachreichen. Mit dem frisch erschienenen Update auf Version 1.0.3.1 und der am 11. November erschienenen Version 1.0.3 wurden bereits erste Schritt unternommen, um den Titel von seinem Loot-Leiden zu befreien.

So habt ihr nun direkt bei Spielstart direkt 40 Items zur Verfügung, die ihr eurem Charakter anlegen dürft. Die Auswahl umfasst Hosen, Stiefel, Mützen, Westen, Shirts und noch einiges mehr. Dadurch wird der Zwang, direkt nach dem Spielbeginn nach neuer Ausrüstung zu suchen, deutlich zurückgeschraubt. Außerdem dürft ihr nun jederzeit im Spiel das Geschlecht und Gesicht eures Charakters ändern. Was nun nach einem vernachlässigbaren Feature klingt, wurde tatsächlich bereits vielfach von anpassungswütigen Fans gefordert. Ebenfalls in diese Kategorie fallen die anpassenden Magazintaschen an euren Westen. Bei Maschinengewehren, Schrotflinten, Scharfschützengewehren und Granatwerfern verändert sich die Optik eure Bekleidung nun entsprechend.

Mit dem Patch wurden zudem viele Fehler behoben. So kam es gelegentlich vor, dass Munition nicht in eurem Inventar landet, nachdem ihr sie aufgesammelt habt. Und auch ein Fehler, der euch nach Missionsabschluss um eure hart verdienten Erfahrungspunkten gebracht hat, wurde behoben. Die vollständigen Patchnotes findet ihr in den Quellen.

Das ist aber nicht die einzige Neuigkeit, die Ubisoft für Spieler von Ghost Recon - Breakpoint hat. Der erste Raid, Project Titan, wurde nun auch mit einem Release-Termin bedacht. Bereits morgen, am 28.11.2019, wird die kostenfreie Instanz freigeschaltet. Um teilzunehmen müsst ihr mindestens Ausrüstungsstufe 150 haben und in einem vollen 4-Spieler-Squad antreten.